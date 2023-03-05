عاجل.. أليجري يعلن تشكيل يوفنتوس الرسمي ضد روما في الدوري الإيطالي

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس التشكيل الرسمي لفريقه، لانطلاق المواجهة القوية أمام نظيره فريق روما مساء اليوم الأحد وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم

موعد مباراة روما ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة روما ضد نظيره فريق يوفنتوس، مساء اليوم الأحد 5 مارس 2023، على ملعب "الأولمبيكو"، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل يوفنتوس أمام روما في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى:فويتشيك تشيزني.



خط الدفاع: ساندرو - بريمر - دانيلو- كوستيتش.

خط الوسط: رابيو - لوكاتيلي - فاجيولي- كوادرادو.

خط الهجوم:أنخيل دي ماريا - دوشان فلاهوفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة روما واليوفينتوس فى بطولة الدورى الإيطالى

وتعد شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة روما ضد نظيره فريق يوفنتوس عبر قناة ad SPORTS 1.