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يلا شوت Merengue اليوم| مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر يلا شووت يوتيوب كورة لايف في الدوري الإسباني

بث مباشر
بوابة الفجر

ماتش Real Betis vs. Real Madrid اليوم بث مباشر، أصبح ريال بيتيس من أباطرة الليجا في الآونة الأخيرة، والفضل في ذلك يرجع إلى المدرب التشيلي مانويل بيليجريني، وباتت مواجهته على ملعبه بينيتو فيامارين غير محبوبة بالأخص للفرق الكبرى.

ريال مدريد ليس في أفضل أحواله، فهو قادم من هزيمة على يد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والخسارة أمام بيتيس قد تعني خسارة لقب الدوري الإسباني مبكرًا.

ويحتل ريال بيتيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، في حين يحل ريال مدريد ثانيًا برصيد 52 نقطة وبفارق 7 نقاط خلف المتصدر برشلونة.

ما موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023؟

سيحتضن ملعب "بينيتو فيامارين" قمة ريال مدريد وريال بيتيس مساء الأحد الموافق 5 مارس/ آذار 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم

ستتواجد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس كالعادة عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني.

ويمكنك متابعة المباراة المرتقبة من خلال إما قناة beIN Sports HD 1 Premium أو قناة beIN Sports HD 1.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس

أما البث المباشر فيأتي عبر الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، وهي تطبيق "تود"، أو عبر الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

معلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم

أعلنت قنوات بي إن سبورتس إسناد مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد وريال بيتيس للمعلق المصري الشهير علي محمد علي.

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر 

 

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