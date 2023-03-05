الهيئة الملكية: توفير وظائف شاغرة في عدّة مجالات

كشفت الهيئة الملكية بالمملكة العربية السعودية، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال (محاسبه).

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال( الموارد البشريه).

أستاذ مساعد – علوم الحاسب الألي.

أستاذ مساعد – الهندسة المدنية.

أستاذ مساعد – الهندسة المدنية.

أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع.

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال (لوجيستيات وإدارة سلاسل الامداد).

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال (نظم معلومات إدارية).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(التحكم بالعمليات).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(عمليات فصل المواد).

طريقة التقديم:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك اعتبارًا من يوم 5 مارس 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/?page=1