خيري رمضان: محمد صلاح صانع المعجزات وهيفضل اسمه يردد في تاريخ ليفربول

توك شو
خيري رمضان
خيري رمضان

 

علق الإعلامي خيري رمضان، على تألق محمد صلاح خلال مباراة اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي والتي انتهت بسباعية للريدز، قائلا: "محمد صلاح يتألق ويقوم بدور عنتر وهو اللاعب الوحيد اللي يحرز 12 هدف في مان يونايتد ابننا ونجمنا عمل هدفين وأسستين، وفي حلاوة وجمال".

وأكد الاعلامي خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن محمد صلاح صانع المعجزات والارقام القياسية في كرم القدم بنادي ليفربول، مضيفا: "أن تخلص للشيء يمنحنك القمة ومحمد صلاح يخلص للكرة فأصبح الهداف التاريخي لليفربول".

وتابع: "محمد صلاح هيفضل في التاريخ واللي يجي بعده هيحاول يكسر الرقم بتاعه كهداف تاريخي وهيفضل اسمه يذكر كل موسم حتى بعد اعتزاله للكرة، ومحمد صلاح رفع رأسنا وبقينا نحب ليفربول زي ما بنحب المنتخب الوطني من أجل محمد صلاح".

الإعلامي خيري رمضان محمد صلاح
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