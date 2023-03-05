وزير الدفاع الأمريكي يصل العاصمة الأردنية عمان

وصل لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك في مستهل جولته الشرق أوسطية، والتي من المقرر أن تشمل كلا من الأردن ومصر وإسرائيل.

وقال أوستن في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة قوية، وأتطلع للتعاون مع الأردن بشأن المصالح المشتركة التي ستحقق نتائج إيجابية للبلدين".

وتأتي زيارة أوستن، بعد يوم من زيارة مفاجئة أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى شمالي سوريا، أمس السبت، وأخرى لإسرائيل يوم الجمعة.