إحدى المكرمات من قرينة الرئيس تكشف كواليس اللقاء وتتلقى بشرى على الهواء

توك شو
تكريم الملهمات
تكريم الملهمات

كشفت نجاة علي، عن كواليس تكريمها من السيدة انتصار السيسي لها، مؤكدة سعادتها بهذا التكريم، وقالت: "أحلى يوم في حياتي، لم أتخيل أن ألتقي سيدة مصر الأولى".

مقابلة سيدة مصر الأولى

وأضافت نجاة علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد: "الوزيرة اتصلت بابني وقالت له عايزين نكرم والدتك، فرحت جدًا إني هأقابل سيدة مصر الأولى، كنت خايفة لكن لقيتها بتكلمني بحنية وحب، ارتحت لها جدًا، ولما كرمتني حضنتني وباستني".

بشرى على الهواء

وأشارت السيدة نجاة علي، إلى أنها "اتكسفت" تطلب من السيدة انتصار السيسي، عمرة، لكنها وصت ناس يسألوها عن طلباتها"، ليبشرها الدكتور محمد الباز، مقدم "آخر النهار"، على الهواء، بأن قرينة الرئيس أهدتها عمرة بالفعل.

ووجهت نجاة علي رسالة للأمهات، قائلة: "خليكي صبورة وجنب أولادك، الست المصرية لازم تكون جدعة وأصيلة، وتهتم بأولادها".

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تكريم أثلج صدورنا

وقال نجلها الدكتور أحمد رحمه، المعيد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن "تكريم السيدة انتصار السيسي شرف لأي سيدة مصرية.. أثلجت صدورنا جميعًا، وضربت مثلا جميلًا لأي ست عظيمة تعمل حاجة مفيدة لأبنائها".
 

نجاة علي السيدة انتصار السيسي مقابلة سيدة مصر الأولى بشرى على الهواء تكريم أثلج صدورنا
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