بيان عاجل من إدارة الإسماعيلي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

 

أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيانا رسميا منذ قليل بشأن امتناع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عن حضور التدريبات.

 

وجاء البيان على النحو التالي 

ببالغ من الإستياء والغضب تابع مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة اللواء / أبوبكر الحديدي ما بدر من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في سابقة هي الأولى من نوعها تحدث للنادي منذ نشأته، بإمتناعهم عن خوض مران اليوم مُتعمدين رغم الوضع السىء للفريق بجدول ترتيب مسابقة الدوري وقبل مباراة حاسمة ومصيرية للفريق بعد يومين ورغم أنه سبق وأن غض المجلس البصر عما بدر منهم في عهد الجهاز الفني السابق من تعمدهم التأخر عن أداء إحدى التدريبات فى الموعد المحدد بدءه بعد ساعتين من موعده الأصلي وذلك خلال فترة التوقف عقب مباراة الاتحاد بالإسكندرية،إعتراضًا منهم عن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.


وقد سعى المجلس منذ الوهله الأولي لفرض حالة من الاستقرار على الفريق الأول فور توافر السيوله الماليه وفى حدود المتاح رغم عدم حصول النادي على أي دعم مالي حتى الأن وتم صرف جزء من مستحقاتهم مع الوعد بصرف باقي الدفعات فور توفر سيولة مالية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.

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وتابع المجلس التصرف غير المسئول من لاعبي الفريق الأول فى هذا التوقيت الحرج،رافضًا سياسة لي الذراع وبناءً عليه انتهي بالإجماع إلى مايلي:


1-خصم نسبة (10%) من عقود جميع اللاعبين الذين امتنعوا عن خوض مران اليوم.
2-إحالة هؤلاء اللاعبين للتحقيق تحت إشراف المستشار طاهر الشافعي عضو مجلس الإدارة.


3- تصعيد عددًا من لاعبي فريق الشباب للتدريب مع الفريق الأول لنهاية الموسم وذلك اعتبارًا من الغد.
 

وفي ذات السياق يشدد المجلس على جميع لاعبي الفريق بعدم تناول أخبار النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو نشر مايسىء إليه سواء تصريحًاأو تلميحًا وكل من يخالف ذلك سيعاقب بالخصم من مستحقاته وفقًا للائحة.
 

فى النهاية يؤكد المجلس على احترام عقود جميع اللاعبين وانهم سيحصلون علي كل مستحقاتهم فور توفر السيولة المالية ولكن في اطار الاحترام لمبادئ وقيم النادي.


في النهاية يؤكد المجلس علي أنه لم يسبق وأن توقفت مسيرة النادي الإسماعيلي طوال تاريخه على لاعب بعينه أو عدة لاعبين.
 

ونهيب بجماهير النادي الوفية الإلتفاف حول الفريق الأول  والوقوف خلف النادي فى هذه الفترة العصيبة.

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