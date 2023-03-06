حسن عيد يكشف لـ "الفجر الفني" عن أحدث أعماله الجديدة في رمضان 2023

كشف الفنان حسن عيد، عن أكثر من عمل يشارك به في السباق الرمضاني منها الأول “أم البنات”، ومسلسلين آخرين هما “المحارب”، و“توحة” اللذان تم تأجيلهما خارج السباق الرمضاني.

حسن عيد يخوض السباق الرمضاني بـ "أم البنات"



يشارك حسن عيد، من خلال مسلسل أم البنات ويجسد "عيد " من خلال الأحداث شخصية مصطفى دليفري شخصية متسلطة متجرد من كل المعاني الإنسانية ويعشق المال، ويتضح أنه تاجر مخدرات.



أبطال عمل مسلسل "أم البنات"

مسلسل "أم البنات" بطولة سهير رمزي، فريال يوسف، ناصر سيف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حسن عيد، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ياسمين جمال، وتأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد، ويتم عرضه قناة النهار وقنوات آخرى.



حسن عيد يكشف عن خروج “المحارب” من السباق الرمضاني ٢٠٢٣



يشارك النجم حسن عيد من خلال مسلسل المحارب بطولة حسن الرداد، إنتاج أحمد السبكي، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وأكد "حسن “ في تصريح خاص له لـ ”الفجر الفني" قال إنه كان من المفترض أن يتم عرضه خلال رمضان، ولكن لضيق الوقت يتم عرضه خلال رمضان ٢٠٢٤، وسوف يتم التصوير بعد العيد ".



وفي سياق مشابه، كشف كذلك عن خروج مسلسل “توحة” نظرًا لظروف خارجة عن العمل، ويتم استكماله بعد العيد.

أبطال مسلسل "توحة"

ويضم مسلسل توحة كل من دينا فؤاد، مى القاضي، دنيا المصري، ميمي جمال، أحمد صيام، انتصار، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، عابد عناني، إيناس عز الدين، ريم أحمد، وحسن عيد، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي



حسن عيد ينتظر فيلم “سنة أولى خطف” في عيد الفطر المقبل



ينتظر حسن عيد فيلمه الجديد الذي يحمل "سنة أولى خطف"، وأكد حسن لموقعنا عن باقي مشاهد قليلة سيتم تصويرها قبل شهر رمضان، لكي يتم عرض الفيلم في عيد الفطر.

ويجسد" عيد "مدير بنك وزوج مسيحى من خلاله نتطرق لمشاكل الزواج والإنجاب.



أحداث الفيلم

الفيلم تدور في اطار كوميدى اجتماعي، مشيرا إلى أن العمل يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، الا ان افرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

أبطال الفيلم



يشار إلى ان الفيلم سيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر، انتاج فريمز للإنتاج والتوزيع، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، احمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين.