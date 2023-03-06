ads

السعودية ترفع أسعار بيع النفط العربي الخفيف لآسيا

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع سعر بيع خامها العربي الخفيف إلى آسيا للشهر الثاني في أبريل إلى 2.50 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي.
             
وتتماشى زيادة السعر، والتي تزيد 50 سنتًا للبرميل عن أسعار البيع الرسمية لشهر مارس آذار، مع مسح لرويترز في الوقت الذي رفعت فيه مؤشرات الانتعاش الاقتصادي في الصين التوقعات بارتفاع الطلب على الوقود من أكبر مستورد للنفط في العالم.
             
وحددت الصين هدفا لنمو اقتصادي متواضع يبلغ نحو 5% لهذا العام في مؤتمرها السنوي لنواب الشعب الصيني. وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم أحد أضعف أداء له منذ عشرات السنين العام الماضي عندما نما الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة في المئة فقط.


وبلغ سعر البيع الرسمي للخام العربي الثقيل 0.75 دولار للبرميل أعلى من متوسط عمان/ دبي بارتفاع 2.5 دولار للبرميل عن مارس آذار.

وبالنسبة للمناطق الأخرى، حددت السعودية أكبر مصدر للنفط سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند دولار واحد للبرميل فوق سعر خام برنت في أبريل نيسان بزيادة 50 سنتا عن سعره في مارس.
             
وفي غضون ذلك، تم رفع سعر الخام العربي الخفيف إلى البحر المتوسط 30 سنتا عن الشهر الماضي إلى 0.80 دولار مقابل خام برنت في أبريل نيسان.

ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الكواليس الكاملة لاعتذار الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية

شاهد أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 5 / 3 / 2023 في الدوري الإنجليزي.. هدفي محمد صلاح اليوم

سعر الدولار اليوم الإثنين 6-3-2023 في بداية التعاملات بالبنوك المصرية

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء المقاولون العرب

أخطبوط الزمالك يدخل حسابات روي فيتوريا قبل معسكر مالاوي

أنشيلوتي يصدم لاعبي ريال مدريد بعد التعادل مع بيتيس

ضربة موجعة لبروسيا دورتموند قبل موقعة تشيلسي

عاجل.. تصريحات نارية من كلوب عقب سباعية مانشستر يونايتد