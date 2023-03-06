عاجل_ غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر والجيزة لإجراء صيانة للخط الرئيسي

أعلن جهاز مدينة ٦ أكتوبر في بيان له، انقطاع المياه بالأماكن المرتفعة بمناطق ( منطقة أبو رواش بالجيزة - منطقة بالم هيلز - الأحياء من الحي السابع للحي الثاني عشر منطقة 209 - منطقة 276 - منطقة 2000 قطعة - السياحية الشمالية 1.2.3 - منطقة الحزام الأخضر )، وذلك من الساعة الثامنة صباح غد الثلاثاء الموافق 2023/3/7، وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.



وارجع جهاز مدينة ٦ أكتوبر في بيانه، قطع المياه نظرًا للقيام بعمل صيانة وقائية لخط مياه الشرب الرئيسي الناقل المغذي لمنطقة التوسعات الشمالية والشرقية.



وناشد جهاز مدينة ٦ أكتوبر، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ولطلب سيارات مياة نقية، يتم التواصل على الأرقام 01150046019-01150335658-02/38350405، وللشكاوى الاتصال على رقم 15100 على مدار 24 ساعة.

