الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف "الذرة والصويا" بقيمة 67 مليون دولار خلال أسبوع

في إطار توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.



وأضاف "القصير" أنه خلال خلال الفترة من 24/2/2023 حتى 2/3/2023تم الإفراج عن 137 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 67 مليون دولار.



وأضاف أن الإفراج شمل 96 ألف طن من الذرة بنحو 34.4 مليون دولار ونحو 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 30.4 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بنحو 2.2مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 2 مارس 2023) 2.883 مليون طن منهم 2.044مليون طن ذرة، 839 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.434مليار دولار.