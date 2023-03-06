جدول مباريات اليوم الاثنين 6/ 3/ 2023 في مختلف الملاعب المحلية والعالمية

جدول مباريات اليوم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة العديد من المباريات المهمة على مختلف الملاعب المحلية والعالمية، اليوم الاثنين الموافق السادس من مارس 2023، حيث تلعب عدة مباريات في الدوري المصري والإنجليزي والإسباني والإيطالي والسعودي.

جدول مباريات اليوم

ويتصدر جدول مباريات اليوم الاثنين مواجهة قوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع بينفريقي برينتفورد وفولهام إلى جانب مباراة الهلال أمام الفتح فى الدوري السعودي، ومواجهتي الداخلية وغزل المحلة والمصري والطلائع في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام جدول مباريات اليوم الاثنين 6/ 3/ 2023 في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مباراة برينتفورد ضد فولهام في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مباراة أوساسونا وسيلتا فيجو في الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

جدول مباريات اليوم الاثنين في الدوري الإيطالي

مباراة ساسولو وكريمونيزي الساعة 7:30 مساء على قناة.AD SPORTS Premium .

مباراة تورينو ضد بولونيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1.

جدول مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يحوي جدول مباريات اليوم الاثنين مباراتين مهمتين في بطولة الدوري المصري الممتاز هما الداخلية وغزل المحلة والتي تلعب الثالثة عصرا، في حين يلعب المصري البروسعيدي أمام طلائع الجيش، وتنقل المباراتان عبرقناة 1on time spor.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي

ويشهد الدوري السعودي اليوم إقامة مواجهة مهمة بين الهلال السعودي ونظيره الفتح في تمام الـ7:30 مساء بتوقيت القاهرة الـ8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، والـ9:30 بتوقيت الإمارات، والتي تنقل عبر قناةSSC 1.