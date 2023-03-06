دعاء ليلة 15 شعبان.. أفضل أدعية ليلة النصف من شعبان 2023 تبدأ مغرب اليوم

دعاء ليلة النصف من شعبان 1444 دعاء النصف من شهر شعبان، ادعية مستجابة للرزق والمتوفي والصحة ثواب الصيام النصف من شعبان 2023 دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب دعاء ليلة النصف من شعبان إلهي تعرض دعاء ليلة 15 شعبان. هو موضوع هذا المقال، حيث يُعدّ الدعاء في الشريعة الإسلامية من أعظم العبادات التي يمكن أن يؤديها المسلم في كل وقت، فالدعاء هو العبادة كما أخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ويهتم الكثير من المسلمين بالحصول على صيغ الدعاء المستجاب في ليلة النصف من شعبان.

جاء عن الامام بن الجوزي أن المسلمين ينشغلون بالأعمال الدنيوية في العام بأكمله وينسون التقرب إلى الله عز وجل، ولكن هذا الشهر هو يسبق شهر رمضان ومن المستحب القيام بأعمال الخير وأعمال التطوع لوجه الله عز وجل.

دعاء ليلة النصف من شعبان 1444

إنّ الدعاء في ليلة النصف من شعبان من العبادات العظيمة التي يمكن أن يقوم بها المسلم، ولهذا سوف نقدم في الجدول الآتي بعض صيغ الدعاء المستجاب في ليلة النصف من شعبان:

دعاء ليلة منتصف شعبان في ليلة النصف من شعبان نسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا في هذه الحياة الدنيا وأن يجعل أيامنا مليئة بالخيرات والمسرات وأن يكرمنا بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ادعية ليلة النصف من شعبان في ليلة النصف من شعبان اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم قنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك.

اللهم نحمدك ونشكرك ونستعين بك ونستهديك ونسترشدك، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم بارك لنا في ليلة النصف من شعبان واجعلها ليلة مليئة بالخير علينا وعلى سائر المسلمين. دعاء النصف من شعبان ربنا ورب كل شيء، اغفر لنا من ذنوبنا ما تقدم وما تأخر، اللهم أعنا على دوام الشكر والذكر وحسن العبادة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النيران يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. دعاء قصير في ليلة النصف من شعبان اللهم إني أعوذ بك من كل سوء قد يصيبني أو يصيب أحدًا من أحبابي، اللهم بارك لي في مالي وعيالي وفي كل أهلي، اللهم اجعلني من الذين رضيت عنهم فغفرت لهم من ذنوبهم ما تقدم وما تأخر، واسترني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم. دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب اللهم يا من لا يرد سائلًا، ولا يخيب للعبد وسائلًا، اللهم إني قد بسطت إليك أكف الضراعة، متوسلًا إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، ألّا تدع لي ذنبًا إلّا غفرته ولا همًا إلّا فرجته ولا دينًا إلّا قضيته، ولا مسافرًا إلّا بالسلامة إلى أهله رددته، اللهم بارك لي في حياتي كلها يا كريم.

فضل ليلة النصف من شعبان

وعن فضل ليلة النصف من شعبان قال رسول الله صل الله عليه وسلم “إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن” رواه ابن ماجه، هذه الليلة مثلها مثل باقي أيام شهر شعبان ترفع فيها الأعمال.

ولذلك لا بد من مجاهدة النفس على ترك الخصومة والشحناء والتحلي بالأخلاق الحميدة وصفاء القلب وخلوه من الأحقاد والأضغان.

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب

لأنّ الدعاء في ليلة النصف من شعبان هو من أكثر الأعمال التي يقوم بها المسلمون، سوف نقدم في النقاط الآتية أجمل صيغ دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب:

الدعاء الأول: اللهم في ليلة النصف من شعبان نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على دوام الذكر والشكر وحسن العبادة.

الدعاء الثاني: اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب دعوة المضطرين، يا حنان يا منان، يا ذا الجود والإكرام أكرمنا بالهمة العالية التي نستعين بها على قضاء حوائج الدنيا والآخرة، اللهم لا تجعلنا من الخائبين الخائنين، ربي وفقنا للخير وأعنا على فعل الخير.

الدعاء الثالث: اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلّا غفرته ولا دينًا إلّا قضيته ولا همًا إلّا فرجته، اللهم يسر لنا كل أمر عسير، واكتب لنا الخير والسلام والهدى والتقى والعفاف والغنى، وأعنا يا رب العالمين على فعل كل ما فيه خير لنا وللمسلمين.

الدعاء الرابع: اللهم إنا نسألك ألّا تفتنا في هذه الحياة الدنيا وأن توفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

الدعاء الخامس: اللهم اكتب لنا الخير ويسر لنا الخير وأعنا على فعل الخير وبارك لي في كل أمر نقوم به في هذه الحياة الدنيا، اللهم أعنا على أن نكون من الذين رضيت عنهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة.

دعاء ليلة النصف من شعبان إلهي تعرض

إنّ نص الدعاء الكريم الآتي هو دعاء إلهي تعرض وهو من أشهر الأدعية في ليلة النصف من شعبان من كل عام هجري:

إِلهِي تَعَرَّضَ لَكَ فِي هذا اللَّيْلِ المُتَعَرِّضُونَ وَقَصَدَكَ القاصِدُونَ وَأَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِبُونَ وَلَكَ فِي هذا اللَّيْلِ نَفَحاتٌ وَجَوائِزُ وَعَطايا وَمَواهِبُ تَمُنُّ بِها عَلى مَنْ تَشاءُ مِنْ عِبادِكَ وَتَمْنَعُها مَنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ العِنايَةُ مِنْكَ، وَها أَنا ذا عُبَيْدُكَ الفَقِيرُ إِلَيْكَ المُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ، فَإِنْ كُنْتَ يا مَوْلاي تَفَضَّلْتَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ عَلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَعُدْتَ عَلَيْهِ بِعائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الطَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الخَيِّرِينَ الفاضِلِينَ، وَجُدْ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ يا رَبَّ العالَمينَ، وَصَلَّى الله عَلى مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّينَ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، إِنَ الله حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أدْعُوكَ كَما أَمَرْتَ فَاسْتَجِبْ لِي كَما وَعَدْتَ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعادَ.

دعاء ليلة 15 شعبان

في الجدول الآتي سوف نقدم بعضًا من أدعية ليلة 15 شعبان من كل عام، هذه الليلة المباركة ذات المكانة الخاصة عند المسلمين:

دعاء ليلة 15 شعبان اللهم أكرمنا بالخيرات وأبعد عنها السيئات والخسارات والمنكرات وأعنا على فعل كل أمر فيه خير لنا وللمسلمين، ربنا أعنا على نشر المحبة والسلام في كل أنحاء العالم.

اللهم نحمدك ونشكرك على نعمك التي لا تُعد ولا تحصى، ربنا زدنا من الخير وأعطنا من الخير ما يكفينا ويكفي أبناءنا من بعدنا، ربنا ارزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك فيه يا رب العالمين.

اللهم أكرمنا بالخير ويسر لنا الخير وارزقنا الخير ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا رب العالمين.

اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم وأكرمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ربنا لا تجعلنا من الذين ينجرون وراء الفتن، واكفنا شر الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا كريم.

اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، يسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا للعمل بمقتضى كتابك وسنة نبيك صلّى الله عليه وسلم.

وفي ختام موضوعنا هذا ندعو من الله تعالى أن يمنحنا حُسن العبادات والتقرب اليه وأن يبعد عن كل سوء وشر ويمنحنا قوة القرب إلى الله تعالى، ونرحب بتلقى تعليقاتكم أسفل الموضوع.