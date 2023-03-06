‘‘ مكتوب ‘‘ دعاء يوم الاثنين المستجاب دعاء ليلة النصف من شعبان لرفع البلاء وقضاء الحوائج وجلب الرزق والفرج

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب ماذا يقال يوم نصف شعبان إن ليلة النصف من شعبان هي من الليالي المباركة لدى المسلمين في كل أرجاء العالم الإسلامي، ولذلك يطيب للجميع الدعاء للتبارك فيها، حيث الجميع يبتهل لله، ويطلب منه -عز وجل- أن تقضى حاجاته وتستجاب دعواته،سيُطرح دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل يطيب من الأدعية لدى المؤمنين في الفقرات القادمة.

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب ماذا يقال يوم نصف شعبان

في هذه الليلة المباركة ترفع الأيدي لله، ويتم الدعاء على نية القبول، وكل شخص يتضرع بما يشتهي ويرغب، ومن الأدعية التي تتردد على الألسن ما يلي:

اللهم يا ذا الجلال والإكرام اعف عنا واغفر لنا ما تَقدم وما تأخر من الذنوب، يا أرحم الراحمين.

ربّ أبعد الكرب عن قلبي واستبداله بالفرج، فقد تعب الفؤاد من كثرة الهموم وضيق العيش.

يا رب اجعل الرحمة تعم القلوب واجعل صلة الرحم توصل بين المسلمين يا أكرم الأكرمين.

أسأل الله بأن يكون في هذه الليلة الفرج وزوال المرض وعودة الغائب ونجاح المجتهد والحمد لله رب العالمين.

دعاء ليلة النصف من شعبان إلهي تعرض

بكلمات إلهي تعرض يبدأ الكثير من المسلمين في افتتاح أدعيتهم، حيث إنهم يأملون بابتعاد المخاطر والهموم وكذلك السماحة من رب العالمين، ومن تلك الأدعية ما يلي:

الدعاء الأول إلهي تعرض عن قلبي الهموم وعن بدني الأوجاع وعن نفسي الأحزان وعن أهلي الكآبة وعن المسلمين القطيعة. الدعاء الثاني اللهم تقبل منا خالص دعائنا بالرحمة للجميع والشفاء من الأمراض وكذلك العودة للغيَاب ورحيل الخصام بين الأهل، والحمد لله رب العالمين. الدعاء الثالث أسأل الله في ليلة النصف من شعبان قبول صيامي وصلاتي، وكذلك عبادتي وطاعتي، وكذلك من جميع المسلمين. الدعاء الرابع يا حي يا قيوم بارك هذه الليلة التي يتوجه المسلمون في كل أصقاع العالم اتجاه الكعبة الشريفة واغفر واعفُ عنهم.

دعاء ليلة النصف من شعبان تويتر

يتم نشر الكثير من الأدعية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يتم تبادل الأدعية والأماني الطيبة الكريمة، ومن تلك الأدعية التي يتم نشرها ما يلي:

التغريدة الأولى نبتهل لله أن يجعل الأيام القادمة أيامًا حلوة لنا ولأولادنا، وأن تكون أيام يسر خالية من كل عسر. التغريدة الثانية اللهم أمسك قلوب المسلمين على الإيمان برسولك العدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. التغريدة الثالثة يا رب بارك لأخي بصحته واشفه من مرضه الذي أضناه وسلّ عافيته ولك الحمد يا رب العالمين. التغريدة الرابعة اللهم أعِن ولَدي على دراسته واجعله من الناجحين المتميزين في هذا العام، وبارك له هذه الليلة في حياته.

دعاء ليلة النّصف من شعبان اللهم فاطر السموات

يكثر الدعاء في هذه الليلة المباركة من نصف شعبان، فالمسلمون يصومون فيها، ويتعبدون متهجدين ومتوسلين لله بأ يعفو عن الذنوب، ويقبل التوبة من الضالين، ومن الأدعية الآتي:

اللهم يا فاطر السموات هب لنا من لدنك الرحمة والعفو عن آثامنا وخطايانا التي ارتكبناها من دون قصد أو عن قصد، فأنت التواب وتقبل التوبة.

يا فاطر السموات والأرض، وكل الكون أنت الشفيع للمؤمنين والعفو عنهم أرسل لنا من رحمتك الخيرات الوفيرة للمسلمين.

بحق نبيك يا إلهي اجعل من هذه الليلة ليلة عفو ورحمة وشفاعة، وارزقنا من الصحة وراحة البال والسلامة والأمان الكثير.

أسأل الله الذي فطر السموات والأرض أن يزيل الكروب، وأن تتوقف المجاعات والحروب، وتنطفئ نار الفتنة، وأن يحل الأمن والسلام في ربوع العالم.

دعاء نصف شعبان مكتوب

هناك الكثير من الأشخاص يفضلون كتابة الأدعية، ويحبون قراءتها في ليلة النصف من شعبان وكذلك تبادلها مع الأحبة والأهل والأصدقاء، ومن هذه الأدعية المكتوبة هذه القائمة:

دعاء نصف شعبان مكتوب نتضرع للحي القيوم أن تمطر السماء بوابل غيثها على أراضي المسلمين في كل أنحاء العالم، ويعم في ربوعهم الخير.

اللهم اجعل الصحة والراحة في القلوب التي تعطشت للهدوء بعد طول عناء من المحن والمصائب المتنوعة.

يا إلهي اجعل عودة المسافرين قريبة إلى الديار التي اشتاقت لوقع خطاهم وسماع صوتهم، وإلى دفء حنانهم.

يا رب العالمين نتضرع إليك أن تعود الصحة لكل بدن سقيم، وأن تبارك حياة الأطفال بالأمان والحياة الرغيدة للأهل في الأوطان والنجاح للأبناء.

دعاء نصف شعبان اللهم يا ذا المن

يكثر الدعاء، وتكثر الصلاة وتقام الاحتفالات الدينية بمناسبة حلول ليلة النصف من شهر شعبان المبارك في كل عام، حيث إن هذه الليلة هي مجال عبادة ودعاء لله، ومن أجمل الأدعية ما يلي:

نتضرع للخالق الكريم بأن تكون هذه الليلة ليلة قبول لكل داعٍ إذا دعا، وأن تكون عفوًا وغفرانًا عن الذنوب.

يا رب العالمين هبنا من الصبر على الشدائد السعة الكبيرة، واجعلنا من المعتمرين هذا العام والحمد لله رب العالمين.

ربّ تقبل منا صالح الأعمال وباركها، وبارك في ذريتنا واحفظ قلوبهم على نعمة الإسلام يا رب العالمين.

اللهم اجعل الخير في القلوب ينوف على كل شيء، فما أحوجنا لفعل الخير وتقديمه للناس الغلابة.

وفي الختام؛ يكون قد تم طرح دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب ماذا يقال يوم نصف شعبان الذي تردده القلوب قبل الألسنة بمناسبة قدوم وحلول ليلة النصف من شعبان هذا العام.