دعاء ليلة النصف من شعبان 2023 - دعاء ليلة 15 شعبان المستجاب وفضلها 1444

دعاء ليلة 15 شعبان أو كما يطلق عليه دعاء ليلة النصف من شعبان، هو الدعاء المستحب ترديده بعد مغرب يوم 14 حتى فجر يوم 15 شعبان، حيث الساعات المباركة التي يتوسل فيها العبد إلى الله بالذل والتضرع لقضاء حوائج الدنيا والآخرة، فالدعاء يرفع البلاء ويرد القدر، كما أن الداعي في معية الله، حيث يقو الله يقول الله عز وجل: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي".

يعد الدعاء من أعظم العبادات التي يجب القيام بها بشكل مستمر لشكر الله تعالى، ينتظر المسلمون الأيام والليالي الفضيلة ليكثفوا الأدعية فيها، من أفضل الأيام الفضيلة تأتي ليلة النصف من شعبان وهي ليلة فضيلة والأدعية فيها مستجابة للرزق والصحة. تعرف معنا على أكثر من 10 أدعية للدعاء بها في ليلة النصف من شعبان مكتوبة وكاملة، وأفضل الأدعية للأهل، وعلى فضل دعاء ليلة النصف من شعبان.

فضل ليلة النصف من شعبان

تعد ليلة النصف من شعبان من أفضل الليالي التي يكون فيها الدعاء مستجاب بإذن الله تعالى، وفضل هذه الليلة تم ذكرها في كل من السنة النبوية الشريفة والقرآن الكريم، وقيام هذه الليلة يعود علينا بالأجر والثواب الكثير.

“عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن” رواه ابن ماجه، وابن حبان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه”.

ذكر فضل هذه الليلة في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة من قول الرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم، وفي سور كثيرة من القرآن الكريم، وفضل هذه الليلة عظيم على جميع المسلمين.

دعاء ليلة 15 شعبان يستحب ترديده بعد مغرب يوم 14 شعبان حتى فجر يوم 15 شعبان، والذي يوافق بالتاريخ الميلادي من يوم الإثنين 6 مارس 2023، وهي ساعات مباركة يفضل اغتنامها في الدعاء والقيام والصيام، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية مشروعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان دون كراهة شرط ألا يكون الاحتفال على جهة الإيجاب والإلزام.

دعاء ليلة 15 شعبان يختلف من شخص لآخر حسب الاحتياجات والحوائج، فمن يرغب في الزواج يمكنه الدعاء بدعاء سيدنا موسى "رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير"، ومن يرغب في الذرية الصالحة، يمكنه ترديد دعاء سيدنا زكريا عليه السلام "رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء" وغيرها الكثير من ادعية القرآن الكريم ما يمكن تضمينه مع دعاء ليلة 15 شعبان، فضلا عن أدعية السنة النبوية.

ونقدم لكم دعاء ليلة 15 شعبان من أدعية السنة النبوية كالتالي:

"اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم “ "اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال" "اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء" "اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى". "اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك". "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض، ورب العرش الكريم” "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والاخرة” –” اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني". "اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمةُ أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادةً لي في كل خيرٍ، واجعل الموت راحةً لي من كل شر". "اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله “ "اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما لم أعمل”. "اللهم إني أسألك من الخير كله: عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا”. "اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي". " اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار” "اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة، والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم”. "اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع”. "اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا متقبلًا”. "اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد، الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد”. "اللهم آت نفسي تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها ". "اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك”

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل 1444هـ

يأتي دعاء ليلة النصف من شعبان 1444م، بأفضل الثواب والأجر، ويجب العمل على استغلال جميع أوقات هذه الليلة المباركة بأفضل الأدعية. نعرض لكم أشهر دعاء النصف من شعبان مكتوب كامل 1444هـ لهذه الليلة الفضيلة:

“إِلهِي تَعَرَّضَ لَكَ فِي هذا اللَّيْلِ المُتَعَرِّضُونَ وَقَصَدَكَ القاصِدُونَ وَأَمَّلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ الطَّالِبُونَ وَلَكَ فِي هذا اللَّيْلِ نَفَحاتٌ وَجَوائِزُ وَعَطايا وَمَواهِبُ تَمُنُّ بِها عَلى مَنْ تَشاءُ مِنْ عِبادِكَ وَتَمْنَعُها مَنْ لَمْ تَسْبِقْ لَهُ العِنايَةُ مِنْكَ، وَها أَنا ذا عُبَيْدُكَ الفَقِيرُ إِلَيْكَ المُؤَمِّلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ، فَإِنْ كُنْتَ يا مَوْلاي تَفَضَّلْتَ فِي هذِهِ اللَّيْلَةِ عَلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَعُدْتَ عَلَيْهِ بِعائِدَةٍ مِنْ عَطْفِكَ فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ الطَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الخَيِّرِينَ الفاضِلِينَ، وَجُدْ عَلَيَّ بِطَوْلِكَ وَمَعْرُوفِكَ يا رَبَّ العالَمينَ، وَصَلَّى الله عَلى مُحَمَّدٍ خاتَمِ النَّبِيِّينَ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا، إِنَ الله حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أدْعُوكَ كَما أَمَرْتَ فَاسْتَجِبْ لِي كَما وَعَدْتَ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعادَ”.

فضل ليلة النصف من شعبان

يمكننا توضيح فضل ليلة النصف من شعبان بالأحاديث النبوية الشريفة التي تستدل بها دار الإفتاء المصرية، مع العلم ان هذه الليلة لها الكثير من الأسرار الروحانية ويحل فيها ذكرى تحويل قبلة المسلمين بعد صلاتهم 16 شهرا في المسجد الأقصى حتى تحولت القبلة إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة التي هي أحب البلاد إلى رسول الله، ولذلك جاءت تغيير القبلة بمثابة جبر خاطر وتسلية لسلوان النبي حيث حنينه إلى مكة المكرمة بعدما أخرجه أهلها منها.

وبخلاف ذلك وردت الكثير من الأحاديث النبوية عن فضل ليلة النصف من شعبان التي يطلع فيها الله إلى عباده ليغفر لهم ويلبي نداءاتهم، ويرفع أعمالهم السنوية، حيث يكون الرفع اليومي ليلة الجمعة عشية كل خميس، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ رَحِمٍ»، وهذا الرفع أيضًا مرتبط بيوم يستحب صيامه وهو يوم الخميس وليلة مباركة هي ليلة الجمعة.

وأما الحصاد السنوي فهو في هذا الشهر الذي نعيشه شهر شعبان، حيث كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، فلما سئل عن ذلك، قال: «هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم».

ومن الأحاديث النبوية التي توضح فضل ليلة النصف من شعبان وفضل دعاء ليلة 15 شعبان ما يلي:

حديث رواه الترمذي، وابن ماجه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه، فإذا هو بالبقيع رافعٌ رأسَه إلى السماء، فقال: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» فقُلْتُ: وما بي ذلك، ولكني ظننتُ أنك أتيتَ بعضَ نسائك. فقال: «إِنَّ الله تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعرِ غَنَمِ كَلْبٍ". وما رواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ»، والحديث صحَّحه الإمام ابن حبان. "صحيح ابن حبان" بترتيب ابن بلبان (12/ 481، ط. الرسالة)، وقال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/ 307، ط. دار الكتب العلمية): [إن إسناده لا بأس به] اهـ. وروي أيضًا عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلا كَذَا أَلا كَذَا؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ». ونزول الله تعالى كناية عن نزول رحمته أو بعض ملائكته؛ لتعاليه تبارك وتعالى عن الجهة، والمكان، والجسم، والزمان. وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ، فَلَا يَسْأَلُ أَحَدٌ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ، إِلَّا زَانِيَةٌ بِفَرْجِهَا أَوْ مُشْرِكٌ" وروى أيضًا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطْلُعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ". وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه.

أفضل أدعية للوالدين في ليلة النصف من شعبان

يمنح دعاء ليلة النصف من شعبان دعاء لليلة المغفرة وليلة الثواب العظيم، ليلة الدعاء المستجاب، فما أفضل أن نذكر أعظم ما وهبنا الله تعالى في الوجود وهم الأم والأب في دعائنا، ليبارك الله تعالى لنا فيهم وفي وصحتهم ويرزقهم ثوب القوة والصحة. لنعرض لكم أفضل أدعية مستجابة للوالدين في دعاء ليلة النصف من شعبان كما يلي:

دعاء الأم في ليلة النصف من شعبان:

“اللهم أسألك لأمي السعادة في الدنيا والآخرة، وأسألك لها راحة البال وهدوء العيش وسلامة القلب والنفس من كل ضغينة. ومن كل حقد ومن كل نزاع، اللهم بارك لأمي عمرها وحياتها، وارحم أمي بعد الموت يا رحيم”.

أفضل دعاء للأم المتوفية في ليلة النصف من شعبان:

“اللهم إنّ أمي بين يديك، لا حول له ولا قوة يا رب العالمين، اللَّهمَّ، اغْفِرْ لها وَارْحَمْها وَعَافِهِ وَاعْف عنْها. وَأَكْرِمْ نزلَها، وَوَسِّعْ مدْخَلَها، وَاغْسِلْها بالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ. وَأَبْدِلْها دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِا وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِا، وَأَدْخِلْه الجَنَّةَ وَأَعِذْها مِن عَذَابِ القَبْرِ”.

دعاء الأب في ليلة النصف من شعبان:

“اللهم إني اسألك أن لا ترني في أبي ما يبكيني، فهو قطعة مني يبكيني تعبه ويؤلمني حزنه”.

دعاء الأب المتوفي في ليلة النصف من شعبان:

“اللهم يا عالي المكان، ويا مستجيب الدعاء، يا من تعلم حاله ومكانه وتراه ولا أراه. ارحم أبي في ليلة النصف من شعبان، وأدخله جنات النعيم دون حساب ولا سابق للعذاب”.

من واجب الأبناء الدعاء في مثل هذه الليلة الفضيلة والمباركة للوالدين ذكرهم بخالص الذكر من دعاء ليلية النصف من شعبان.

أدعية أخرى في ليلة النصف من شعبان

يعد دعاء ليلة النصف من شعبان من أفضل الأدعية المستجابة بفضل هذه الليلة المباركة، ولا بد من القيام بذكر الأحباب والأولاد والزوج ونخصهم في الدعاء. يمكن ذكر أفضل الأدعية في دعاء ليلة النصف من شعبان كما يلي:

دعاء لزوجي في ليلة النصف من شعبان:

اللهم يا مسخر الرياح لسليمان والحوت ليونس وألنه على إبراهيم وجبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك أن تسخر لزوجي الذين يحبونك ويطيعوك واجعله اللهم قرة عين لي واجعلني قرة عين له.

دعاء لأولادي في ليلة النصف من شعبان:

“اللهم افتح على أولادي وأحفادي فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب”.

كيف أصلي ليلة النصف من شعبان

من ضمن طرق الاحتفال بليلة النصف من شعبان، بجانب دعاء ليلة 15 شعبان، سيكون للصلاة نصيبا كبيرا فيها، ولذلك يتساءل البعض كيف أصلي ليلة النصف من شعبان؟ وهو ما يمكن فعله بأداء صلاة قيام الليل وصلاة التهجد مع العلم أن قيام الليل يكون بعد صلاة العشاء، بينما صلاة التهجد هو ما يكون بعد النوم، وبالتالي فإن كل تهجد قيام وليس كل قيام تهجد.

ولتوضيح إجابة كيف أصلي ليلة النصف من شعبان يجيب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز قيام الليل في ليلة النصف من شعبان بعد صلاة العشاء مباشرة وذلك لأن وقت القيام من بعد العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر، ويفضل أن تؤدى صلاة قيام الليل في الثلث الأخير من الليل فهو وقت بركة ينزل فيه الله فيقول هل من داع فأستجيب له، وهل من مسترزق فأرزقه وذلك حتى يطلع الفجر.





ويؤكد أهل العلم أن قيام الليل في ليلة النصف من شعبان من الأمور المستحبة لطلب الأجر والثواب من الله عز وجل ولترديد دعاء ليلة 15 شعبان أثناء السجود حتى يكون أقرب للإجابة، ولهذه الليلة الكثير من النفحات والرحمات التي ينبغي على المؤمن التعرض لها، وقد نُقِل عن ابن تيمية أن جماعةً من السلف كانوا يقومون ليلة النصف من شعبان في كل عام دليلًا على أفضليتها.

هل هناك دعاء خاص بليلة النصف من شعبان

يتساءل الكثير من المسلمين فيما يتعلق بـ دعاء ليلة 15 شعبان، هل هناك دعاء خاص بليلة النصف من شعبان؟ وبالفعل هناك دعاء يشتهر بين عموم المسلمين خاص بهذه الليلة المباركة التي يرفع فيها الأعمال، ولذلك يطلب العباد من الله في هذا الدعاء قبول العمل، والتوفيق إلى السعادة والخيرات والأرزاق.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء الخاص بليلة النصف من شعبان لا بأس من ترديده لان الدعاء يشمل كلمات الثناء على الله والتوجه إليه بالدعاء وهو مشروع لقول رسول الله صل الله عليه وسلم "الدعاء هو العبادة" ثم قرأ قول الله تعالى " وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».

ونوضح لكم دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كالتالي:

«اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».

ونرصد لكم ما يستحب في ليلة النصف من شعبان 2022 كالتالي:

الإكثار من دعاء ليلة 15 شعبان من مغرب يوم 14 إلى فجر اليوم التالي.

صيام نهار ليلة النصف من شعبان فهي من الأيام البيض ومن السنة صيامها.

قيام ليلة النصف من شعبان ويستحب في الثلث الأخير من الليل لاغتنام أوقات الإجابة.

التصدق ولو بالقليل في هذه الليلة لأن الصدقة تطفئ غضب الرب.

تلاوة القرآن الكريم بتدبر والحرص على ختم المصحف في شهر شعبان للتدريب على قراءته بسهولة في شهر رمضان.

قراءة سورة الكهف في ليلة النصف من شعبان والتي سيحين موعدها هذا العام ليلة الجمعة، ولذلك يستحب قراءة سورة الكهف.

الإكثار من الصلاة على النبي والاستغفار والتسبيح والذكر بكل أشكاله.

الإكثار من فعل الخيرات وعدم الاستهانة بثوابها العظيم طوال شهر شعبان.

تعمير أوقات الغفلة بالطاعات لعظيم أجرها عند الله عز وجل، ففي الوقت الذي ينشغل فيه البعض لشراء مستلزمات شهر رمضان سيكون من الأفضل على الآخرين تعمير هذا الوقت بالطاعة والعبادة.

أكثر أدعية مستحبة في ليلة النصف من شهر شعبان

الأدعية مستحبة في شهر شعبان المبارك، ويسعى جميع المسلمين بالكثرة في الدعاء لعلها تكون ساعة استجابة، حيث يوجد الكثير من الأدعية المستحبة التي يمكن الدعاء بها في ليلة منتصف شعبان. يمكن ذكر دعاء ليلة النصف من شعبان الفضيل التالي:

“اللهم في ليلة النصف من شعبان نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على دوام الذكر والشكر وحسن العبادة”.

هل يوجد دعاء خاص لليلة النصف من شعبان؟

لا، وما هو متداول من أدعية مبنية على أنها ثابتة ويلزم الدعاء بها في هذه الليلة ما هي إلا بدعة.

قيام ليلة النصف من شعبان كام ركعة؟

صلاة قيام الليل في ليلة النصف من شعبان مثلها مثل الصلاة في أي ليلة أخرى.