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مباراة الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

بث مباشر
بوابة الفجر

 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الهلال والفتح AL Hilal - AL Fateh  ضمن مباريات اليوم الاثنين 6 مارس، في دوري روشن السعودي.

يستقبل الهلال نظيره الفتح في إطار منافسات الجولة 18 من دوري روشن على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الظهور الأول للزعيم بعد وصافة العالم بالرياض.


تنطلق صافرة بداية مواجهة الهلال والفتح في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل البث المباشر للقاء عبر قناة SSC HD 1 بصوت المعلق (حماد العنزي)، كما يمكنكم متابعة تغطية أحداث المباراة على منصة ميركاتو داي اخبار الرياضة السعودية.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر 


كان الهلال قد تعادل في الجولة الماضية في مباراة مثيرة خارج ملعبه امام الوحدة (3-3)، في المقابل خسر الفتح على ملعبه امام الطائي (2-3) بذات الجولة.

وخاض الزعيم قبل لقاء اليوم 16 مباراة في مسابقة الدوري السعودي جمع خلالها 33 نقطة من 9 انتصارات و6 تعادلات وخسر مباراة، ويحتل المركز الخامس بفارق 13 نقطة عن النصر المتصدر والذي لعب 19 مباراة.

في الجهة الآخرى، خاض الفتح 18 مباراة حيث يتواجد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة حصدهم من 9 انتصارات وتعادل وتعرض لـ 8 هزائم.

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