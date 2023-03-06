يلا شوت Al Hilal | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفتح اليوم 06-03-2023 في الدوري السعودي

بث مباشر لمباراة فريق الهلال ضد نظيره الفتح مساء اليوم الاثنين 6 مارس 2023، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لكرة القدم السعودية. موسم الدوري 2022-2023.

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يصل فريق الفتح ضيف مواجهة الليلة، إلى العاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين 6 مارس 2023، على أرض ملعب الملز، ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر، ضمن الإطار. من منافسات بطولة الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023.

واجه فريق الفتح، في الجولة التاسعة عشرة، قبل أيام، خصمه رغم تقدمه، إلا أن الأخير نجح في العودة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الفتح بعد خسارته أمام الطائي يطالب بنتيجة إيجابية والعودة إلى طريق الانتصارات من جديد. نجح الطائي في إيقاف قطار الفتح الذي حافظ على سجله دون هزيمة في آخر 4 مباريات بينها تعادل واحد. كانت أمام النصر في الجولة الخامسة عشرة التي انتهت بهدفين لكل فريق.

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هذه النتيجة مع العلمي ستعطي الفاتح دافعًا للفريق لأداء أفضل أمام القائد. ويحتل الفريق المركز السادس في جدول الدوري برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه الهلال صاحب المركز الخامس.

جمع الفريق نقاطه من فوزه في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسارة 8 مباريات أخرى.

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من ناحية أخرى، عاد فريق الهلال الخميس الماضي إلى منافسات الدوري السعودي مرة أخرى، وتوقع الجميع عودة حميده للمنافسة على اللقب بقوة بعد أن ابتعد عن الصدارة بفارق كبير، وفي المباراة الأولى كان ولعب بعد انتهاء مغامراته خارج البلاد يوم الخميس الماضي أمام منافسه الوحدة ورغم تقدمه 3 مرات خلال المباراة إلا أن الأخير نجح في انتزاع هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

أضاع الهلال أول نقطتين في رحلة العودة ولديه 3 مباريات مؤجلة. الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق 13 نقطة جمعهم من الفوز 9 مباريات والتعادل 6 وخسارة مباراة واحدة. وسجل هجوم الفريق 29 هدفا واستقبلت شباكه 15 آخرين.

وصل الهلال، الذي قدم أداءً رائعًا في مونديال الأندية، للنهائي وعاد من المغرب بالميدالية الفضية. وبعد ذلك مباشرة توجه إلى الدوحة لخوض مباريات خروج المغلوب ونجح خلالها في الوصول إلى النهائي. وكانت المباراة النهائية على حساب خصمه الدحيل الذي استقبلت شباكه 7 أهداف نظيفة.

في الموسم الحالي، كانت الأولى في الجولة الأولى، وانتهت بفوز بهدف دون رد، ولن تكون الأخيرة، حيث سيجمعهم كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء. بعد المباراة القادمة في ربع النهائي على أرض ملعب الملز بالعاصمة السعودية الرياض.

موعد مباراة الهلال والفتح

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الفتح المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022-2023 مساء اليوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023 على أرضية ملعب الملز بالعاصمة الرياض، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

حصلت مجموعة قنوات Ssc Sport السعودية على حقوق بث الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2022-2023 بشكل حصري عبر شاشاتها داخل المملكة وخارجها، واختارت قناة Ssc Sport 1HD بتعليق حماد العنزي لنقل المباراة، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.