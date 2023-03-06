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يلا شوت مباراة الهلال | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي| مباراة الهلال مباشر يوتيوب

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بوابة الفجر

ماتش  AL Hilal - AL Fateh، يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لمواجهة نظيره، الفريق الكروي الأول لنادي الفتح، مساء اليوم الاثنين، الموافق 6 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من عمر الفريق. مسابقة دوري روشان السعودي لموسم 2022-2023، على أن يستضيف لقاء الفريقين استاد الأمير فيصل بن. فهد.

ترتيب الهلال والفتح في دوري روشن السعودي

يدخل الهلال اللقاء اليوم محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بعد أن خاض 16 لقاء، فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقي الهزيمة في مواجهة وحيدة، سجل لاعبوه 29 هدف وتلقت شباكه 15 هدفًا آخر.

فيما يأتي الفتح في المركز السادس برصيد 28 نقطة، فاز في 9 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وتلقي الهزيمة في 8 مواجهات.

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طموحات الهلال والفتح في لقاء اليوم

المباراة التي تعد من مؤجلات الهلال تأتي لتدعيم مسيرته ومواصلة مطاردة الثلاثي الأعلى منه، النصر والاتحاد والشباب، بينما يطمح الفتح إلى مواصلة تقديم عروضه الجيدة هذا الموسم.

ويعاني الهلال في المباراة من الإصابات حيث يغيب عن صفوف المهاجم المتألق موسى ماريجا بجانب ياسر الشهراني وعبد الإله المالكي.

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي

من المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين 6 مارس 2023 بتوقيت القاهرة.

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