مشاهدة مباراة الهلال اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر يلا شوت حصري يوتيوب Yalla Shoot

لقاء من أجل العودة إلي صدارة الترتيب AL Hilal - AL Fateh لايف، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه رامون دياز، نظيره فريق الفتح اليوم في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي، المقرر لها على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

المباراة التي تُعَد من مؤجلات نادى الهلال تأتي لتدعيم مشواره ومواصلة مطاردة الثلاثي الأعلى منه، النصر والاتحاد والشباب.. بينما يطمح الفتح إلى مواصلة تقديم عروضه الجيدة هذا الموسم، وهو الذي يحتل المركز السادس برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة الهلال والفتح فى دورى روشن السعودى

موعد مباراة الهلال والفتح في الجولة الثامنة عشرة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو اليوم الإثنين 6 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر

القناة الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

وتُنقل أحداث مباراة الهلال أمام نظيره فريق الفتح، فى الجولة الثامنة عشرة من عمر بطولة الدورى السعودى "روشن" والتى ستقام على ستاد الأمير فيصل بن فهد الدولى من خلال قناة SSC SPORT السعودية الرياضية، التي جاء ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

استقر رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الفتح في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

المباراة التي تُعَد من مؤجلات نادى الهلال تأتي لتدعيم مشواره ومواصلة مطاردة الثلاثي الأعلى منه، النصر والاتحاد والشباب.

بينما يطمح الفتح إلى مواصلة تقديم عروضه الجيدة هذا الموسم، وهو الذي يحتل المركز السادس برصيد 28 نقطة.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال السعودى أمام الفتح

التشكيل| 4-3-3

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: اليامي - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك.

خط الوسط: جوستافور كويلار - محمد كنو - أندريه كاريلو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - أوديون إيجالو - ديلجادو.