مشاهدة مباراة AL Hilal اليوم | مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

يوفر الفجر خدمة مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر AL Hilal - AL Fateh يلا شوت، ويطمح فريق الهلال لكرة القدم إلى العودة للمنافسة على صدارة دوري روشن السعودي عندما يلعب اليوم أولى مؤجلاته الثلاث من الجولة الـ18 أمام الفتح بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، ثم دوري أبطال آسيا.

مباراة الهلال والفتح

ويحتل الهلال المركز الخامس برصيد (33 نقطة) وبفارق 13 نقطة عن المتصدر النصر، وفي حال فوزه بمؤجلاته الثلاث سيتقلص الفارق إلى أربع نقاط فقط.

وتعثر الهلال بالتعادل 3/3 أمام الوحدة في الجولة الماضية، حيث يسعى المدرب الأرجنتيني رامون دياز إلى الفوز في المباريات المؤجلة، للعودة بقوة إلى المنافسة في الصدارة في رحلة الدفاع عن لقبه، رغم أنه يفتقد المالي موسى ماريجا للإصابة، لكن يتوقع أن يدخل دياز المباراة بكامل عناصره بعد أن أراح خلال مباراة الوحدة عددا من اللاعبين الأساسيين أمثال المدافع الكوري الجنوبي جانج سو، سالم الدوسري، وعبدالله المعيوف.

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في المقابل، يسعى الفتح الذي يحتل المركز السادس (28 نقطة) إلى محو خسارته الماضية أمام الطائي 3/2 في الجولة الـ19، حيث يقدم الفريق نتائج جيدة تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس الذي يملك تجربة تدريبية سابقة مع الهلال.

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إسناد مهمة تحكيم مباراة الهلال والفتح، إلى طاقم برتغالي.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح، اليوم الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في مباراة مؤجلة عن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بث مباشر مباراة الهلال والفتح

وسيقود اللقاء آرتور دياز وسيعاونه الثنائي باولو سواريس "مساعد أول" وبيدرو ريبيرو "مساعد ثاني"، وسيكون السعودي عبد الله الشهري حكمًا رابعًا.

ويحتل الهلال المركز الخامس بـ33 نقطة، بعد تعادله في آخر مواجهة مع الوحدة (3-3)، بينما يأتي الفتح سادسا بـ28 نقطة، عقب خسارته أمام الطائي (3-2).

وتعتبر هذه المواجهة الـ28 بين الفريقين في عهد دوري المحترفين، ونجح الهلال في كسب 21 مباراة، بينما انتصر الفتح في 3 لقاءات، وتعادل في مثلها.

