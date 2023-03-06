يلا شووت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي.. Yalla shoot

مباراة الهلال والفتح بث مباشر، مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بدوري روشن الســعودي لـ المحترفين حيــث يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن روابط البث من أجل مشاهدة اللقاء المنتظر، بين فريفي الهلال والفتح

ويرغب نادي الهلال في تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الدوري السعودي لـ المحترفين، فيـما يريد الفتح، يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، ذلك لتحقيق مركز جيد في المسابقة المحلية.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نادي الفتح اليوم الاثنين المــــوافق 6 مارس 2023، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة العودة للمربع الذهبي.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيــره نادي الفتح، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند السابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر

عن القنوات الناقلة لمباراة الفـــريق الأول لكرة القــــدم بنادي الهلال، ضد الفتح اليوم في الدوري، ومن المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة الهلال والفتح، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ملعب الأمير فيصل بن فهد.

التشكيل المتوقع لـ “الهلال”

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: سعود عبد الحميد، علي آل بليهي، محمد جحفلي.

الوسط: ناصر الدوسري، جوستافو كويلار، ماتيوس بيريرا، آندري كاريلو.

الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح، في مباراة مؤجلة في الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن للمحترفين السعودي.

ويرغب نادي الهلال في تحقيق النصر من أجل التقدم في جدول الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الفتح تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، من أجل تحقيق مركز جيد في البطولة المحلية.

حيث يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الهلال لمواجهة نادي الفتح اليوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023 في الجولة الثامنة عشر من دوري روشان للمحترفين السعودي، في مواجهة العودة للمربع الذهبي..