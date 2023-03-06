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مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر بتاريخ 06-03-2023 الدوري السعودي

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الموافق 6 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والفتح في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي بث مباشر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه رامون دياز، نظيره فريق الفتح اليوم في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي، المقرر لها على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

المباراة التي تُعَد من مؤجلات نادى الهلال تأتي لتدعيم مشواره ومواصلة مطاردة الثلاثي الأعلى منه، النصر والاتحاد والشباب.

بينما يطمح الفتح إلى مواصلة تقديم عروضه الجيدة هذا الموسم، وهو الذي يحتل المركز السادس برصيد 28 نقطة.

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التشكيل المتوقع لفريق الهلال السعودى أمام الفتح

من المنتظر أن يدفع المدرب المخضرم رامون دياز بتشكيل يتكون من:

التشكيل 4-3-3

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: اليامي - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك.

خط الوسط: جوستافور كويلار - محمد كنو - أندريه كاريلو.

خط الهجوم: سالم الدوسري - أوديون إيجالو - ديلجادو.

بث مباشر مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الموافق 6 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الهلال والفتح في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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