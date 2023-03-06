نجوم الزمن الجميل يلبون دعوة الخطيب للمشاركة في تواصل الأجيال.. وتفقد فرع الأهلي بالتجمع الخامس "صورة"

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على القيام بجولة تفقدية مساء اليوم الإثنين، ‏رفقة نجوم المارد الأحمر عبر التاريخ.‏

وقدم محمود الخطيب رئيس النادي دعوة إلى كل من حسام البدري وأحمد شوبير وضياء السيد، فيما حرص نجوم الأهلي يلبون دعوة الخطيب للمشاركة في تواصل الأجيال، كما تفقد النجوم فرع التجمع الخامس للنادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام المقاولون العرب بالدوري

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب فى الخامسة مساء غدا الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري

ويحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، حيث لعب 17 مباراة ليحقق الانتصار في 12 مباراة وتعادل 5 مواجهات ولم يخسر، ونجح في تسجيل 30 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

ومازال الأهلي يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة لم يلعبها مع كل من المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلي.



