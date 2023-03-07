حالة الطقس اليوم| نصائح وتحذيرات من الأرصاد.. وسبب انخفاض الحرارة مرة آخرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، قائلة يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كشفت فيه عن عن الظواهر الجوية؛ حيث تتكون الشبورة المائية غدا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.

ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكدت أنه تكون حركة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، فيما تكون حركة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة العظمى 21، الصغرى 11.

العاصمة الإدارية العظمى 21، الصغرى 10.

6 أكتوبر العظمى 22، الصغرى 11.

بنهــــا العظمى 21، الصغرى 12.

دمنهور العظمى 20، الصغرى 12.

وادي النطرون العظمى 21، الصغرى 13.

كفر الشيخ العظمى 22، الصغرى 12.

المنصورة العظمى 21، الصغرى 11.

الزقازيق العظمى 22، الصغرى 12.

شبين الكوم العظمى 21، الصغرى 12.

طنطا العظمى 21، الصغرى 12.

دمياط العظمى 20، الصغرى 14.

بورسعيد العظمى 21، الصغرى 13.

الإسماعيلية العظمى 22، الصغرى 11.

السويس العظمى 22، الصغرى 12.

العريش العظمى 20، الصغرى 11.

رفح العظمى 20، الصغرى 12.

رأس سدر العظمى 22، الصغرى 12.

نخل العظمى 20، الصغرى 7.

كاترين العظمى 18، الصغرى 6.

الطور العظمى 24، الصغرى 13.

طابا العظمى 22، الصغرى 12.

شرم الشيخ العظمى 27، الصغرى 16.

الإسكندرية العظمى 21، الصغرى 12.

العلمين الجديدة العظمى 20، الصغرى 12.

مطروح العظمى 19، الصغرى 11.

السلوم العظمى 21، الصغرى 11.

سيوة العظمى 22، الصغرى 10.

رأس غارب العظمى 26، الصغرى 13.

الغردقة العظمى 26، الصغرى 15.

سفاجا العظمى 27، الصغرى 14.

مرسى علم العظمى 26، الصغرى 15.

شلاتين العظمى 29، الصغرى 16.

حلايب العظمى 26، الصغرى 17.

أبو رماد العظمى 27، الصغرى 16.

رأس حدربة العظمى 26، الصغرى 17.

الفيوم العظمى 22، الصغرى 11.

بني سويف العظمى 23، الصغرى 10.

المنيا العظمى 24، الصغرى 10.

أسيوط العظمى 24، الصغرى 11.

سوهاج العظمى 26، الصغرى 12.

قنا العظمى 30، الصغرى 13.

الأقصر العظمى 31، الصغرى 14.

أسوان العظمى 32، الصغرى 15.

الوادى الجديد العظمى 28، الصغرى 12.

أبوسمبل العظمى 31، الصغرى 14.

فترة تتميز بالتغيرات الحادة والسريعة

ومن جهتها، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية هي فترة انتقالية تتميز بالتغيرات الجوية الحادة والسريعة.

وقالت إن فرص الأمطار والأجواء الشتوية لم تنتهن ناصحة المواطنين بعدم تخفيف الملابس، نظرا لانخفاض الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

سبب عودة الأجواء الشتوية مرة آخرى

وأكدت عودة الأجواء الشتوية مرة أخرى نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية معظمها قادمة من جنوب أوروبا، مع امتداد منفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تعمل بدورها على حجب جزء من أشعة الشمس.

وأوضحت أن هناك فرص أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وتنحصر على السواحل الشمالية الغربية وبعض مناطق من حلايب وشلاتين.

ارتفاع طفيف نهاية الأسبوع

وتتوقع بارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من الجمعة المقبل، حيث تسجل العظمي في القاهرة 25 درجة.

نصائح لقيادة بأمان على الطرق السريعة

وفي سياق آخر، ناشدت الأرصاد الجوية المواطنين الالتزام بالسرعات المنخفضة عند القيادة لانخفاض الرؤية الصباحية على بعض الطرق.

ومن جهتها، ناشدت المواطنين بتوخى الحذر والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لانخفاض الرؤية خلال ساعات النهار وترك مسافة آمنة بين السيارات منعا لوقوع حوادث الطرق وحرصا على سلامة المارة والركاب.

الالتزام بارتداء الملابس الشتوية

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة الإلتزام بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات النهار منعا للإصابة بنزلات البرد الحادة.