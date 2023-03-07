عاجل| آخر تحديث لأسعار الدولار.. ارتفاعات طفيفة ببعض البنوك

سجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، ارتفاعات طفيفة في ختام تعاملات اليوم بلغت 5 قروش ليصل إلى 30.88 جنيها.

وارتفع سعر الدولار بمصرف ابو ظبي الأسلامي إلى 30.83 جنيه للشراء و30.88 جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي إلى 30.78 جنيه للشراء و30.88 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.78 جنيه للشراء و30.88 جيه للبيع، بينما استقر ايضا سعر الدولار ببنوك كلا من بنك فيصل و وبنك اتش اس بي سي وكريدي اجريكول عند 30.73 جنيه للشراء و30.83 جنيه للبيع.