مباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

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بوابة الفجر

يخوض فريق الأهلى تحديًا قويًا عندما يلتقى بنظيره المقاولون العرب، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.


 

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب
 

تقام مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام.

ترتيب الأهلى والمقاولون 

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر، وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

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وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثمانى مواجهات وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 17.

الأهلى يبحث عن الفوز فى التجربة الأخيرة قبل مواجهة صن داونز

يبحث النادى الأهلى عن الخروج بنتيجة إيجابية فى مباراة اليوم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للفريق الأحمر مع صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

المقاولون يرصد مكافآت

رصد مسئولو المقاولون العرب مكافآت خاصة طبقًا للائحة، لتحفيز لاعبى الفريق قبل مواجهة الأهلى فى الدورى المحدد لها اليوم الثلاثاء، كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة في تصريحات لـ "الفجر الرياضي"، عن أن إدارة النادي رصدت مكافآت طبقا للائحة، لتحفيز لاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي.  

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والمقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة 17 بالدورى.

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