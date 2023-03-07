يلا شوت Youtube | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري | Al Ahly مباشر

لقاء المؤجلة بين Al Ahly vs Al Mokawloon رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بث مباشر اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، علما أن هذه الموقعة مؤجلة منذ تاريخ السادس من فبراير المنصرم.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وليبيا والسودان، السادسة لدى السعودية وقطر والكويت والأردن ولبنان وسوريا، السابعة في الإمارات والبحرين وعمان.

ويحتضن استاد السلام هذه الموقعة المهمة للنادي الأهلي على صعيد استمرار المنافسة على لقب الدوري الممتاز، إذ لا يزال يتصدر جدول ترتيب المسابقة حتى هذه اللحظة وسط منافسة قوية من جانب نادي بيراميدز وغيره.

الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر

وتشهد مباريات الأهلي والمقاولون العرب في الغالب كثير من المتعة والإثارة والصعوبة للجانبين كونه لا أحد ينسى حتى الآن ما حدث في الموسم الماضي عندما تقدم المقاولون ثم عاد الأحمر من جديد بأقدام طاهر وقفشة سريعا.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

ضربت الغيابات الكثيرة صفوف الأهلي في الساعات الماضية من ضمنهم النجم حسين الشحات وكهربا وعدد من المدافعين ولاعبي خط الوسط الأمر الذي يهدد بالمشاركة في لقاء المقاولون وكذلك صن داونز الجنوب أفريقي.

ويمتلك الأهلي العديد من الأسماء والنجوم القادرين على إحداث الفارق في أي لحظة من عمر اللقاء لذلك لا يعتمد على اسم واحد أو نجم وحيد إنما كل اللاعبين يؤدون بقوة في جميع المناسبات مهما كان اسم الخصم أمامهم.

الاهلي ضد المقاولون بث مباشر

ويسعى كولر إلى تحقيق السنياريو الذهبي في الأيام المقبلة عبر تجاوز عقبة المقاولون العرب اليوم ثم الفوز على صن داونز ومواصلة السير نحو التأهل للدور المقبل كي يكون هذا الأمر جيدا على صعيد المنافسة القوية.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب مباشر هي الوحيدة اليوم في الدوري المصري لكن أنظار القلعة الحمراء تتجه إلى هناك في السودان حيث لقاء الهلال مع القطن الكاميروني في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا لأنها حاسمة.