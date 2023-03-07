رئيس "جيترو": نتوقع طفرة في الاستثمارات المصرية اليابانية

توقع نوبوهيكو ساساكي رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية " جيترو " أن تزداد العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية في ظل توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية و"جيترو"، خاصة بعد تأثير جائحة كورونا خلال الفترة الماضية على المستوى العالمى.

وقال رئيس " جيترو" اليابانية خلال لقائه ببرنامج الشهبندر المُذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي عقب انتهاء فعاليات منتدى الأعمال المصري اليابانية إنه يعول على دعوة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني كثيرًا في دعم العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية اليابانية، وأن تكون مذكرة التفاهم المشتركة بداية انطلاقة جديدة على مستوى العلاقات بين مصر واليابان، خاصة أن مصر بوابة لدخول الاستثمارات إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية لن تعود بالنفع علي مصر فقط بل على السوق الإفريقي والسوق الأوروبى بسبب مكانة مصر المتميزة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية الموجودة حاليًا تدعم الاستثمار وتدعم قطاع الأعمال.

ووجّه رئيس " جيترو " اليابانية الشكر إلى المهندس إبراهيم العربى على عرض توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة جيترو والاتحاد العام للغرف التجارية أثناء زيارته لليابان مع الرئيس السيسي فى 2019، قائلًا " لا أستطيع التعبير عن شكري له على المجهودات التى يقوم بها لتوطيد وتنمية العلاقات المصرية اليابانية".

وتابع: بمجرد وصولنا إلى مصر وجدنا طفرة كبيرة فى البنية التحتية، وهذا ما كنا نقرأ عنه فى الأخبار عن قيام الحكومة المصرية بإنشاء بنية تحتية وإنشاء طرق ومطارات وموانئ ، وكذلك العروض الخاصة بمنطقة قناة السويس والعين السخنة والمناطق الصناعية التى توليها الحكومة اهتمامًا عظيمًا يجعل الشركات اليابانية تضع مصر فى الأولوية والأهمية الأولى كمكان جاذب للاستثمار وبه فرص عظيمة لجذب مزيد من الاستثمار فى مصر.

وأشار رئيس " جيترو" اليابانية إلى أنه على المستوى الشخصي يرى أن الفرص بين الشركات المصرية واليابانية عظيمة، ونعول على القطاع الصناعي لتميز الشركات اليابانية فى هذا المجال فيما يخص على سبيل المثال صناعة السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والمجال التقني والطبي، والحفاظ على البيئة بشكل كبير.