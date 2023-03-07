بث مباشر مباراة الأهلي اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot، مواجهة قوية تجمع الأهلي والمقاولون العرب مساء اليوم الثلاثاء ضمن المنافسات المؤجلة للدور السابع عشر من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يسعى الأهلي لتعزيز صدارته في جدول ترتيب المسابقات المحلية، فيما يسعى المقاولون لتحسين موقعهم والوصول إلى المربع الذهبي في البطولة.

الأهلي ضد المقاولون

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعدما حقق الفوز في 12 وتعادل 5 ولم يخسر مطلقا، في الوقت الذي يحتل خلاله المقاولون المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 وتعادل 8 وخسر 3 من أصل 19 لقاء.

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر

المباراة تنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر موقعنا كورة بلس، في لقاء يبحث من خلاله الأهلي عن تعزيز الصدارة واستعادة الانتصارات في الدوري، بعد التعادل الأخير مع الداخلية بهدف مقابل هدف.

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تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب

ومن المُنتظر أن يدفع مارسيل كولر مدرب الأهلي، بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع، محمد أشرف بجانب ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، ومحمد هاني، وفي الوسط حمدي فتحي ثم أليو ديانج وأحمد قندوسي وفي الهجوم يأتي بيرسي تاو وشادي حسين أو محمد شريف وكذلك طاهر محمد طاهر.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد أشرف أو (علي معلول) – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – أحمد قندوسي

الهجوم: بيرسي تاو – شادي حسين أو (محمد شريف) – طاهر محمد طاهر

وفي المقابل، من المتوقع أن يدفع شوقي غريب مدرب المقاولون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين.

الوسط: جوزيف أوشايا - محمد رزق – عبد الرحمن خالد – محمد مجلي – لويس إدوارد.

الهجوم: جون أوكلي - عمر فتحي.