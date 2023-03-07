يلا شوت القلعة الحمراء YouTube | بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري | ماتش الاهلي يوتيوب

يستقبل النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره فريق المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة من دور الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي وى السلام.

ويسعى الأهلي، متصدر الدوري برصيد 41 نقطة، لتأمين مركزه في جدول الترتيب وتوسيع فارق النقاط عن أقرب منافسيه، بيراميدز والمستقبل، للتركيز على التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يسعى فريق المقاولون صاحب الترتيب السادس في جدول الدوري برصيد 32 نقطة لتحقيق إنتصار يجعله يقتنص المركز الخامس من الزمالك ويقربه أكثر من المربع الذهبي.

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موعد المباراة

المباراة الموعد الأهلي ضد المقاولون الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

المباراة القناة الناقلة الأهلي ضد المقاولون قناة أون تايم سبورتس 1

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل كوكا.

الوسط: أحمد قندوسي – مروان عطية – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر – شادي حسين – بيرسي تاو.

تشكيل المقاولون العرب المتوقع:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد – فاروقا – أحمد علاء – أوشايا.

الوسط: محمد رزق – محمد مجلي – عبدالرحمن جبنة.

الهجوم: هينستروزا – سافيولا – أوكولي.

تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب

التقي الفريقان قبل هذه المباراة في 79 مناسبة، فاز الأهلي في 56 مباراة، بينما حقق المقاولون العرب الفوز في 7 مباريات، وحسم التعادل بينهما 16 مباراة، نجح لاعبو الأهلي في إحراز 134 هدفًا في شباك فريق المقاولون، بينما استقبلت شباكه 44 هدفًا.

كانت المواجهه الأولى التي تجمع بين الفريقين موسم 1978-1979، حقق خلالها الأهلي الفوز بهدفين دون رد، سجلهم وقتها نجم الأهلي والزمالك السابق جمال عبدالحميد.

ويعود الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين إلى عام 2002، في المباراة التي فاز بها الأهلي بسداسية مقابل هدفين، في المباراة التي شهد سوبر هاتريك لأحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، الذي يعد الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف.