الأزمة الاقتصادية.. كيف تسببت في زيادة أعداد المهاجرين الشباب من باكستان؟

لا تزال الأزمات تلاحق الباكستانيين، وذلك بالتزامن مع استمرار الأزمة السياسية التي تضرب البلاد، ففي العام الماضي، غادر أكثر من 800 ألف باكستاني البلاد بحثًا عن آفاق اقتصادية أفضل في الخارج. مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الروبية بنسبة 30٪ خلال عام 2022، تم دفع الملايين من أبناء الطبقة المتوسطة في المناطق الحضرية إلى حافة الفقر. اجتاحت الفيضانات المدمرة فقراء الريف، بالتزامن مع وجود احتياطيات أجنبية كافية فقط لسداد أقل من شهر من الواردات.

وفي الشهر الماضي، ذهب أنتوني سوشيل لتجديد جواز سفره في لاهور في مكتب بيروقراطي عادة ما يكون هادئًا. كان لديه اتصال هناك وتوقع أن يتم إيصاله مباشرة إلى العداد. وبدلًا من ذلك، انغمس في معركة من آلاف الأشخاص اليائسين، كانت المعارك تندلع في كل مكان، كما تم استدعاء الشرطة لقمع الحشود.

ويقول سوشيل، موسيقي ومنتج موسيقي: "كان لدي عمل مزدهر حتى كوفيد". في ذلك الوقت، أدار نجمًا صاعدًا رعت حفلات موسيقية على مستوى البلاد من قبل الشركات الكبرى. كان لديه أيضًا حفلات مربحة مع فرقته الخاصة وأنتج موسيقى الإنجيل للكنيسة بالإضافة إلى الأناشيد التجارية في استوديو التسجيل الصغير الخاص به. كان يكسب ما يعادل 2000 دولار شهريًا تقريبًا، اليوم، مع قيام الشركات بتخفيض ميزانياتها وهجرة عملائه إلى الغرب، انخفض دخله إلى النصف بينما ارتفع التضخم بنسبة 40٪.

وأنفقت باكستان دائمًا على الواردات أكثر بكثير مما جنته من الصادرات حيث أنها كانت مُصدِّر كبير للعمالة، لكن التحويلات المالية التي يرسلها الباكستانيون الذين يعملون في الخارج إلى بلادهم تتلاشى بسبب الاستهلاك، إلا أنهم لا يستثمرون في الصناعة. على الرغم من أنها دولة منتجة للقطن، إلا أن قطاع النسيج لا يزال متخلفًا، ولم يتحول نشاط تكنولوجيا المعلومات الواعد إلى ازدهار تقني، على عكس الهند المجاورة، مع وجود ثلث سكانها البالغ عددهم 230 مليون نسمة تحت سن 14 عامًا، تتمتع باكستان بواحد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، ولا يمكن لخلق فرص العمل مواكبة ذلك.

وقدمت الحكومات المتعاقبة إعانات سخية وغير ممولة من الوقود والمياه والطاقة ولكنها لم تستثمر في التعليم الجيد أو توفير الصحة أو الطاقة البديلة أو حتى استراتيجية للسيطرة على السكان. القاعدة الضريبية هي من بين الأدنى في العالم، استنزاف إضافي لموارد البلاد المجهدة هو سادس أكبر جيش في العالم. تمتد على كل شيء من ملاعب الجولف إلى البنوك، وهي تمتلك أكبر تكتل صناعي في البلاد. النفقات الدفاعية الهائلة والامتيازات المذهلة للجنرالات تتناسب مع جزء كبير من الميزانية.

وأصبح الاقتصاد الباكستاني على حافة الهاوية، كما أدى ارتفاع أسعار السلع العالمية والحرب في أوكرانيا إلى دفع البلاد إلى أزمة، وبسبب الاعتماد الشديد على استيراد الوقود الأحفوري والقمح، تضرر الاقتصاد بشدة، نتيجة لذلك، اضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء.

في مواجهة أزمة صرف العملات الأجنبية، فرضت الحكومة حظرًا على الواردات. تحالف مع ارتفاع التكاليف - تضاعف الوقود منذ عام 2020 وتضاعفت فواتير الكهرباء ثلاث مرات - أدى إلى إغلاق جماعي للشركات وخسارة الملايين من الوظائف. ارتفعت أسعار المواد الغذائية العادية مثل الدقيق والبصل والزيت بشكل حاد. أصبحت اللحوم باهظة الثمن باستثناء الأثرياء.

يقتبس الدكتور علي شيما، أستاذ الاقتصاد بجامعة لاهور للعلوم الإدارية، دراسة عن حي من الطبقة المتوسطة الدنيا في لاهور، يقول: "توقف الناس عن شراء الملابس، وقللوا من تناولهم للطعام، وقللوا من النفقات الطبية". "لكنهم ما زالوا، قدر الإمكان، يحمون تعليم أطفالهم".

وأدت الضغوط المالية إلى توتر النسيج الاجتماعي، كما يتم تداول تقارير يومية عن مجموعات واتسآب عن عمليات السطو المسلح والسرقة وسرقة السيارات تحت تهديد السلاح. أبلغ المعلمون في المدارس غير النخبوية عن ارتفاع حاد في الخلافات الزوجية والعنف المنزلي والأمراض العقلية. مع قيام الآباء اليائسين بحمل وظيفتين أو ثلاث وظائف، يشعر الأطفال بالقلق. وقد أسر البعض لمرشدي المدرسة بوجود أفكار انتحارية.

وقبل أربع سنوات، تم انتخاب لاعب الكريكيت الذي تحول إلى سياسي عمران خان كرئيس للوزراء، بعد أن استحوذ على مخيلة الجمهور برسالته الشعبوية عن حكومة نظيفة قائمة على المبادئ. لكن وعوده كانت جوفاء. لقد ترأس إدارة غير كفؤة اتُهمت بالفساد، وأكثر تركيزًا على استفزاز خصومه بدلًا من إصلاح الاقتصاد، وبعد ثلاث سنوات من ولايته، خرج من منصبه في اقتراع لسحب الثقة واستبدله بحكومة ائتلافية يُديرها شهباز شريف، إلا أن الأزمة الاقتصادية ازدادت عنفًا بعد كارثة الفيضانات التي طالت البلاد.