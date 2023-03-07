بث مباشر الأهلي والمقاولون العرب يلا شوت yalla shoot يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر اليوم

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب Al Ahly vs Al Mokawloon مؤجلة الدوري المصري، ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمقاولون العرب 6.28 مليون يورو.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.





الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري تعادل أمام الداخلية بهدف لمثله فى مباراة بدأ فيها الأهلي بالتسجيل عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من النهاية.



ويحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل فى 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

يستعد الاهلي لمواجهة المقاولون العرب على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2022/2023.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

تنطلق صافرة بداية ماتش الاهلي والمقاولون العرب من الحكم الدولي المصري “محمد الحنفي”، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وكان الاهلي قد حقق نتيجة مخيبة للآمال في الجولة الماضية بعدما سقط في فخ التعادل الايجابي 1-1 أمام الداخلية، ليفقد الفريق الاحمر نقطتين ثمينتين، لكنه استفاد من تعادل بيراميدز أمام الزمالك، وكذلك فيوتشر أمام الإسماعيلي، وهي النتائج التي أراحت لاعبو وجهاز الفريق الأحمر.

ويتربع الاهلي على صدارة الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها منذ انطلاقة الموسم الجاري، وفي المركز الثاني يأتي بيراميدز ولديه 39 نقطة، اما فيوتشر فيتواجد في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الخامس برصيد 33 نقطة ولا زال لديه مباراة مؤجلة.

من جانبه لن يكون المقاولون العرب لقمة سائغة للنادي الاهلي، في ظل المستوى المميز لذئاب الجبل منذ انطلاقة الموسم الحالي، حيث يتواجد رفاق شوقي غريب في المركز السادس برصيد 32، ويرغبون في دخول المربع الذهبي.