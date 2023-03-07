تراجع أسعار الذهب مع ترقب شهادة رئيس الفدرالي الأميركي أمام الكونغرس



تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين شهادة رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس في وقت لاحق اليوم لاستقاء مؤشرات حول المسار المستقبلي لرفع أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1843.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:12 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1848.40 دولار.

تراجعت الأسعار عن أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار أمس الاثنين، لكن التراجع‭‭ ‬‬لا يزال محدودًا.

وصعد مؤشر الدولار 0.1%، مما جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

من المقرر أن يدلي باول بشهادته نصف السنوية أمام الكونغرس اليوم وغدًا. كما يصدر تقرير الوظائف الأميركية لشهر فبراير شباط يوم الجمعة.

وقال هان تان كبير محللي الأسواق في إكسينيتي إن مسار الذهب نحو زيادة مكاسبه سيتأثر بشدة هذا الأسبوع بالمؤشرات المحتملة حول السياسة النقدية من شهادة باول وتقرير الوظائف الأميركية القادم.

وأضاف أنه إذا أظهرت بيانات الوظائف يوم الجمعة مرونة كبيرة في سوق العمل الأميركية، فمن شأن ذلك تمهيد الطريق لمزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وقد يطيح بالمكاسب التي حققها الذهب منذ بداية الشهر.

وعلى الرغم من أن اقتناء الذهب أحد الوسائل المعروفة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على الإقبال على شراء المعدن لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء أصول لا تدر عائدًا مثل الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% في التعاملات الفورية لتصل إلى 20.97 دولار، فيما انخفض البلاتين 0.9% إلى 967.54 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 1430.82 دولار.