عاجل.. ريال مدريد يرغب في التخلص من نجم الفريق.. وجلسة لحسم الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد يرغب في نهاية مسيرة إيدن هازارد داخل صفوف الفريق الملكي، في نهاية الموسم الجاري.

وكافح البلجيكي باستمرار ليكون له تأثير دائم في مدريد، بعد انتقاله من تشيلسي بقيمة 100 مليون يورو في عام 2019، مع الإصابات التي دمرت مسيرته في إسبانيا.

واعترف هازارد صراحةً بإحباطه من عدم وجود دور مع لوس بلانكوس حيث استبعده كارلو أنشيلوتي فعليًا من صفوف الفريق الأول.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لم يلعب دقيقة واحدة من مباريات الدوري الأسباني أو دوري أبطال أوروبا منذ عودته من كأس العالم، على الرغم من لياقته البدنية الجيدة.

ريال مدريد يرغب في نهاية مسيرة إيدن هازارد داخل النادي

وقال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو لـ "Caught Offside"، إنه يجب اتخاذ قرار لجميع الأطراف، حيث يدخل آخر 12 شهرًا من عقده هذا الصيف.

وتابع "هازارد يريد اللعب، وقال إنه يريد أن يكون لاعبًا أساسيًا بشكل منتظم، وأن يكون جزءًا من التشكيلة الأساسية".

وواصل "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة له، أكثر من الدوري أو البلد الذي يلعب فيه، سيكون هناك لقاء مع ريال مدريد لمناقشة مستقبله قريبًا".

ريال مدريد على استعداد لترك هازارد يغادر بسعر منخفض، ويتكبد الجناح خسارة مالية كبيرة، لإزالته من قائمة رواتبه.

ومع ذلك، فإن الاهتمام من الدوري الأمريكي، هناك احتمال إجبار لوس بلانكوس على إطلاق سراحه كلاعب حر، لحل الموقف مع البلجيكي.

