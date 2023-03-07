أسعار النفط تتراجع مع صعود الدولار وبيانات صينية ضعيفة



انخفضت أسعار النفط الثلاثاء 7 مارس آذار بعدما أدى ارتفاع الدولار وصدور بيانات نفطية ضعيفة في الصين لتحويل دفة السوق بعد خمسة أيام من المكاسب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتًا، أو 0.48%، إلى 85.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتًا، أو 0.5%، إلى 80.06 دولار للبرميل.

وهبطت الأسعار مع ارتفاع الدولار قبيل بدء شهادة جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي أمام الكونغرس في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وسيكون التركيز على مدى استمرار ثقة باول في أن الفدرالي الأميركي يسلك المسار الصحيح لدفع التضخم إلى التراجع باطراد صوب مستواه المستهدف البالغ 2%.

وعادة ما يؤدي صعود الدولار لتقليل الطلب على النفط المقوم بالعملة الأميركية من المشترين حائزي العملات الأخرى.

وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بسبب انخفاض الصادرات والواردات الصينية في يناير كانون الثاني وفبراير شباط بما فيها واردات النفط الخام.

وجاء الانخفاض بالرغم من رفع القيود المرتبطة بالجائحة في الصين مما يشير إلى ضعف الطلب الخارجي.