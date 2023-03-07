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أضرار زلزال تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


قالت مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفادة صحفية الثلاثاء 7 مارس آذار إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

وتأتي التصريحات قبل انعقاد مؤتمر للمانحين الأسبوع المقبل.

وقالت لويزا فينتون المسؤولة بالبرنامج عبر اتصال بالفيديو من غازي عنتاب التركية "يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها... شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار".

ولقي أكثر من 52 ألف شخص حتفهم في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير شباط الماضي.

وأضافت فينتون أن الرقم المبدئي لا يشمل سوى تركيا وسيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين من المقرر انعقاده في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 16 مارس آذار لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال.

وسبق أن قدر البنك الدولي حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار.

ووصفت فينتون الوضع في هاتاي، أكثر المناطق التركية تضررًا جراء الزلزال، بأنه "مروع"، قائلة إن مئات الآلاف من المنازل تدمرت.

وأضافت "الاحتياجات هائلة لكن الموارد شحيحة".

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