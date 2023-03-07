مشاهدة مباراة الأهلى اليوم: مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

مباراة الأهلي والمقاولون العرب alahli almoqawelon match؛ على أرضية ملعب الإنتاج الحربي، وضمن منافسات الجولة السابعة عشر من جولة مؤجلة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في لقاء قمة مرتقبة في مباراة المقاولون العرب والأهلي؟ فلمن ستكون الغلبة؟ وأهم المعلومات المتعلقة بهذا اللقاء المميز والمنتظر وذلك في 7/3/2023.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب يلا شوت

ضمن مجريات الجولة السابعة عشر وبعد تأجيلها لمشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حل فيها رابعًا، ومالد فريق ريال مدريد اللقب فيها، يحل النادي المقاولون العرب ضيفًا ثقيلًا على النادي الأهلي، وذلك في مواجهة لا يستهان بها، ويوفر لكم الفدر الرياضي إمكانية مشاهدة موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب يلا شوت، بالإضافة إلى كل ما يتعلق ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيلة نادي الأهلي المتوقعة يلا شوت

يدخل المدير الفني لنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المباراة ضد المقاولون العرب، بتشكيلة هجومية مع إراحة بعض اللاعبين الغير جاهزين بدنيًا، ويتوقع أن يزج المدرب بتشكيلة هجومية، راغبًا بتحقيق نتيجة إيجابية، يستمر بها في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وهذه قائمة بأهم الأسماء المتوقع أن يدخل المدرب بها:

في المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عبد المنعم – هاني – ياسر – علي معلول.

في خط الوسط: ديانج – قندوسي محمد – بيرسي تاو – حمدي.

في خط الهجوم: محمد شريف – طاهر.

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التشكيلة المتوقعة لنادي المقاولون العرب اونلاين

من المتوقع أن يدخل المدير الفني لنادي المقاولون العرب هذا اللقاء راغبًا بتحقيق نتيجة طيبة أمام النادي الأهلي نادي القرن الافريقي، وطامحًا للتعويض بعد الهزيمة أمام نادي فاركو بهدفين لهدف، ومن أهم الأسماء المتوقع أن تبدأ اللقاء نذكر:

في المرمى: أبو السعود.

في خط الدفاع: فاروق – عابد – هينستروزا – علاء – أوشايا.

في خط الوسط: جينة – رزق – سافيولا – مجلي.

في خط الهجوم: أوكولي.

شاهد موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب الآن

ضمن مجريات وفعاليات الدوري المصري لكرة القدم، وتحت أنظار مشجعي النادي الاهلي، يلتقي فريقا الأهلي والمقاولون العرب في قمة منتظرة غدًا، ومن المقرر أن تعرض المباراة على قناة تايم سبورت الفضائية، وذلك بالإضافة إلى مجموعة Group قنوات رياضية مصرية، ونورد لكم فيما يلي مواعيد عرض مباراة الأهلي والمقاولون العرب، وذلك حسب أكثر من بلد عربي:

البلد التوقيت مساء جمهورية مصر العربية الخامسة الإمارات السابعة السعودية ومكة المكرمة السادسة سوريا وبلاد الشام السادسة

مجريات المباراة الأهلي – المقاولون العرب

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد واحد وأربعين نقطة من سبعة عشر، بينما النادي المقاولون العرب في المركز السادس برصيد اثنان وثلاثون نقطة من تسعة عشر جولة.

في آخر خمس جولات جمعت الفريقين انتصر الأهلي في ثلاث مرات، وتعادلا في مرتين، كان آخرها في كأس مصر في الشهر الحادي عشر من السنة الماضية.

يشترك الناديين في أمر وهو أنهما في آخر خمس مباريات خاضها الفريقان انتصر كل منهما في مرتين، وتعادلا في مرتين، وانهزما في مرة واحدة فقط.

ما هي توقعات نتيجة مباراة الاهلي والمقاولون العرب؟

يتوقع أن ينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

عن طريق مجموعة قنوات ناقلة من ضمنها قناة time sports.

ما هو لقب نادي الأهلي المصري؟

يلقب بنادي القرن، وذلك كونه النادي الأكثر حصولًا على بطولة كأس الأبطال الإفريقي.

في ختام الحديث نكون قد تعرفنا على موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب، وذلك في لقاء قمة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك على أرضية ملعب النادي الأهلي ملعب السلام والأهلي، وأهم الإحصائيات المتعلقة بهذا اللقاء المميز والمنتظر ما بين الاهلي ونظيره المقاولون العرب، بالإضافة إلى اجابتنا عن السؤال أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب.