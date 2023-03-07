الضرائب: صدور قرار المرحلة الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني

أكد " رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتًا إلى أنها تعد استكمالًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وان مصلحة الضرائب المصرية تبذل كل الجهد من أجل تقديم الدعم الفني اللازم للممولين في كافة مراحل الالزام .

وأعلن " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن صدور قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكترونى رقم (168) لسنة 2023، بإلزام الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 أبريل 2023.

وأوضح " مختار توفيق " أنه يمكن الإطلاع على قرار المرحلة الرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الإيصال الالكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وأشار " مختار توفيق " أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى:

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( 168 ) لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية.

وأوضح " مختار توفيق " أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»،، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

وطالب " مختار توفيق " الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بمتابعة البريد الالكتروني الخاص بهم بصفة مستمرة حيث أن المصلحة ستقوم بإرسال روابط ورش عمل لتقديم الدعم الفني لمنظومة الايصال الالكتروني بشكل دوري.