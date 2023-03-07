مشاهدة مباراة الاهلى اليوم - يلا شوت Yalla Shoot |مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت كورة لايف مؤجلة الدوري

البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً علي ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون

وطالب المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر اللاعبين بضرورة حسم اللقاء مبكر، وحصد الثلاث نقاط من أجل الابتعاد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه وعدم السماح للخصم بامتلاك الكورة أو الضغط على خط الدفاع.

ويسعى المدير الفني لاتباع سياسة التدوير في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب لمنح بعض اللاعبين قسطا من الراحة والخوف من الاصابات قلبا المواجهة المرتقبة والحاسمة أمام صن داونز يوم السبت المقبل علي ملعب بريتوريا بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعد المقاولون العرب البروفة الأخيرة قبل مواجهة صنداونز، في دوري أبطال إفريقيا التي يأمل فيها المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية لكي يبقي على آماله في التأهل.

وفي المقابل يسعى نادي المقاولون العرب بقيادة شوفي غريب لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب من منطقة المربع الذهبي في جدول الدوري.

وطالب غريب اللاعبين بالضغط العالي علي لاعبي الأهلي لحرمانهم من امتلاك الكورة واستغلال تركيز النادي الأهلي في مواجهة صن داونز المقبلة.

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اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والمقالون العرب بث مباشر

آخر مواجهات الأهلي والمقاولون العرب بالدوري

ووقع النادي الأهلي في فخ التعادل أمام الداخلية بهدف لمثله سجل للأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، فيما أدرك أحمد رشيد هدف التعادل للداخلية قبل 3 دقائق من نهاية المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ال ٢٠.

فيما خسر المقاولون العرب من فاركو العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهم على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز عبد الرحمن خالد " جبنة "للمقاولون العرب في الدقيقة 31 بينما تمكن الجزائري رزقي حمرون من إحراز التعادل لفاركو في الدقيقة 41 وفى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت أحرز رامي صبري هدف التقدم والفوز على ذئاب الجبل.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلي.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 8 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر3 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الأهلي والمقاولون العرب للحكم محمد الحنفي يعاونه أحمد صلاح، وأحمد رشدي، وسيكون الحكم الرابع هو أحمد حمدي، بينما يتواجد في غرفة الفيديو محمد صباحي ويساعده محمد عزازي.

مران الأهلي الأخير

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قبل انطلاق مران أمس للتأكيد على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة، كما أدى حراس الفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون، واختتم الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية.