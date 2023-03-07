ads

تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال متعاملون أوروبيون يوم الثلاثاء إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من القمح الصلد.

ويمكن توريد الحبوب من مناشئ خيارية. والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الأربعاء الثامن من مارس آذار.

وتطلب المناقصة التسليم على أربع شحنات بواقع 25 ألف طن لكل شحنة. والشحن مطلوب بين يومي الأول من أبريل نيسان و15 مايو أيار على حسب منشأ الشحنة.

وتغلق أيضا مناقصة طرحها الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن من القمح الصلد يوم الأربعاء.

ads

الأكثر قراءة

عاجل.. تقارير تكشف عن العقوبات القاسية على لاعبي مانشستر يونايتد بعد الهزيمة أمام ليفربول

5 قنوات مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. سبب تغيير مروان عطية بين شوطي لقاء الأهلي والمقاولون العرب

بث مباشر الزمالك والترجي يلا شوت yalla shoot يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم

بعد فوز الهلال.. 3 سيناريوهات تؤهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت Youtube الأهلي | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري | ماتش Al Ahly اليوم

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023 في الشوط الأول

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز 2022-2023 بعد فوز الأهلي