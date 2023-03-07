تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح

قال متعاملون أوروبيون يوم الثلاثاء إن ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من القمح الصلد.

ويمكن توريد الحبوب من مناشئ خيارية. والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الأربعاء الثامن من مارس آذار.

وتطلب المناقصة التسليم على أربع شحنات بواقع 25 ألف طن لكل شحنة. والشحن مطلوب بين يومي الأول من أبريل نيسان و15 مايو أيار على حسب منشأ الشحنة.

وتغلق أيضا مناقصة طرحها الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن من القمح الصلد يوم الأربعاء.