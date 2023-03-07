مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شووت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي Zamalek vs Esperance Tunis في بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها اليوم الثلاثاء، والزمالك يواجه الترجي التونسي في مباراة الفرصة الأخيرة اليوم الثلاثاء 7 مارس ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي 2022- 2023.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يحتل الزمالك المركز الرابع بمجموعته برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمتين، في حين يحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز في الثلاث جولات السابقة.

وتعد مباراة اليوم مصيرية للأبيض خاصة أنه لا بديل أمامه سوى الفوز في اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط للحفاظ على فرصة التأهل للدور التالي.

وحرص البرتغالي فيريرا وجهازه المعاون على تجهيز جميع اللاعبين للقاء اليوم، وشدد المدير الفني على أهمية وصعوبة اللقاء وأكد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط، وطالب بغلق المساحات أمام لاعبي الترجي والحد من خطورة مفاتيح لعب الفريق المنافس.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

ويفتقد الفريق لخدمات كل من محمود عبد الرازق " شيكابالا" وعمر جابر ومحمد عبد الشافي للإصابة وعبد الله جمعة ومصطفى الزناري لأسباب فنية.

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم كلًا من حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي " الونش" ومحمد عبد الغني ومحمود شبانة وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وأحمد فتوح ومحمد أشرف "روقا" وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا.

وفي المقابل يتطلع فريق الترجي التونسي بقيادة نبيل معلول لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لحسم التأهل لدور الثمانية للبطولة، وحرص المدير الفني على تجهيز لاعبيه للقاء بصورة جيدة.

وأكد المدير الفني للاعبين على صعوبة اللقاء خاصة أن المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للأبيض للتمسك بأمل المنافسة من أجل التأهل للدور التالي للبطولة.

ويفتقد الترجي لخدمات كل من محمود بن حميدة ورائد الفادع وزياد المشموم ومعتز الزدام، ويخوض الفريق اللقاء بقائمة تضم كلًا من، معز بن شريفية والصدقي الدبشي ووسيم القروي ومحمد بن علي ورائد بوشنيبة ومحمد أمين توغاي وياسين مرياح وهاني عمامو ومحمد علي اليعقوبي وحسام دقدوق وفوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي وصابر بوقرين ورشاد العرفاوي وأنيس البدري وفاروق الميموني وعزيز فلاح وزكرياء العايب ومحمد علي بن حمودة وحمدو الهوني ورياض بن عياد.