بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في قمة دوري الأبطال| YALLA SHOOT

مشاهدة ماتش Zamalek vs Esperance Tunis بث مباشر، وسيكون الملايين من عشاق الكرة المصرية والتونسية ومتابعي البطولات الإفريقية على متأهبين الليلة لـ مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في بث مباشر من استاد برج العرب الذي سيستضيف اللقاء الذي سيكون مواجهة مصيرية للفريق الأبيض.

لم يعرف الزمالك طعم الفوز فى ثلاث جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بهدف نظيف، ثم التعادل دون أهداف مع المريخ السوداني على ملعب “الشهداء بنينا” فى ليبيا، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين نظيفين على ملعب رادس.

ويحتاج الزمالك للفوز في جميع مبارياته المتبقية أمام الترجي في القاهرة ثم بلوزداد في الجزائر وأخيرًا المريخ في مصر، لرفع رصيده إلى 10 نقاط، وحفظ حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في قمة دوري الأبطال

وفي تلك الحالة سيتعين على الزمالك التفوق في المواجهات المباشرة على المريخ، تحسبًا لتحقيق الفريق السوداني الفوز في مباراتيه المتبقيتين، كما يمكن للزمالك التأهل في تلك الحالة حال خسارة الترجي مباراتيه المتبقيتين، أو خسارة مباراة، والتعادل في أخرى، بشرط تفوق “الأبيض” أيضًا في فارق الأهداف.

أما الفوز في مباراتين مع التعادل في الثالثة فسيرفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط على الأكثر، وحينها ستضعف حظوظه في التأهل، لكن هدايا المنافسين قد تصب في مصلحته.

وحال فوز الزمالك على الترجي والمريخ والتعادل أمام بلوزداد، فسيرتفع رصيد الفريق إلى 8 نقاط، ويمكنه حينها التأهل إذا فاز الفريق التونسي على نظيريه السوداني والجزائري، وتعادل الأخيرين في مواجهتهما المباشرة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر



وحال فوز الزمالك على الترجي وبلوزداد والتعادل مع المريخ، فسيرتفع رصيده إلى 8 نقاط، ويمكنه التأهل أيضًا حال خسارة الفريقين من الترجي، وتعادلهما في مواجهتهما المباشرة.

أما في حالة فوز الزمالك على الترجي وأحد الفريقين والخسارة من الآخر فلن يتمكن بأي حال من الأحوال من التأهل لأنه سيتم إقصاؤه حينها بسبب المواجهات المباشرة إن لم يكن بسبب النقاط.

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي في قمة دوري الأبطال

أما في حالة فوز الزمالك على بلوزداد والمريخ والخسارة من الترجي فيمكنه التأهل في حالة خسارة الفريقين الآخرين أيضًا من نظيرهما التونسي، وانتهاء مباراتهما معا بالتعادل.

كما يمكنه التأهل إذا خسر من الترجي وفوزه على الفريقين الآخرين حال انتهاء المواجهات الـثلاثة الأخرى بين الفرق الثلاثة بالتعادل، حيث أن رصيده حينها سيصبح 7 نقاط، مقابل 14 للترجي و6 للمريخ و5 لبلوزداد.

موعد مباراة الزمالك والترجي



ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، والثامنة بتوقيت تونس.

تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد الترجي



حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد فتوح- حسام عبدالمجيد،- محمد عبدالغني- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف – سيف فاروق جعفر- نبيل عماد.

الهجوم: مصطفى شلبي- أحمد مصطفى – سيف الجزيري.

تشكيلة الترجي المتوقعة ضد الزمالك



حراسة المرمى: معز بن شريفية.

الدفاع: رائد بوشنيبة- ياسين مرياح- محمد أمين بن حميدة- محمد أمين توجاي.

خط الوسط: صابر بوغريني- محمد على بن رمضان- غيلان الشعلالي.

الهجوم: أنيس البدري- حمدو الهوني- رياض بن عياد.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي



يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات بالبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمكن أيضا مشاهدة مباراة الزمالك والترجي، في بث مباشر على قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي.

معلقو مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا



يستطيع متابعو البطولة مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس بتعليق خليل البلوشي، كما يمكن متابعتها على قناة أون تايم سبورت على بثها الأرضي بصوت مؤمن حسن.