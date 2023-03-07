ads

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في إياب دوري ابطال افريقيا.. Yalla shoot

بث مباشر
بوابة الفجر

مباراة الزمالك والترجي التونسي يلا شوت Zamalek SC vs Esperance لايف، ويترقب عشاق ومتابعي دوري أبطال إفريقيا مباراة الزمالك والترجي التونسي في دور المجموعات، حيث يلتقي الفريقين ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا تعرف ضمن المقال التالي على موعد مباراة الزمالك والترجي، واليك ابرز تفاصيل المواجهه المرتقبة.

مباراة الزمالك والترجي التونسي يلا شوت

تنطلق مباراة الزمالك ضد الترجي بتاريخ 2023/3/7 حيث يصادف يوم الثلاثاء، ويقام اللقاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية، لذلك إليك توقيت المباراة:

  • مصر: 9 مساءً.
  • الإمارات: 11 مساءً.
  • السعودية: 10 مساءً.
  • بلاد الشام: 10 مساءً.
  • تونس: 8 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

تستطيع مشاهدة مباراة الزمالك والترجي عبر إضافة تردد (Frequency) القناة الناقلة للبطولة إلى جهاز الاستقبال لديك، لذا تعرف معنا على تردد القناة الناقلة:

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر 

 

أين يمكنني مشاهدة مباراة الزمالك والترجي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك والترجي عبر قناة beIN Sports 4 HD.

من هو حكم مباراة الزمالك والترجي؟

سيدير مباراة الزمالك ضد الترجي الكاميروني نيجوا بلايز يوڤي.

كم نتيجة مباراة الزمالك والترجي التونسي المتوقعة؟

يتوقع أن تنتهي مباراة الزمالك والترجي التونسي بنتيجة 1-0 لصالح نادي الزمالك.

ختامًا تعرفنا إلى موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وأبرز القنوات الناقلة للمواجهة التي تمكنك من مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي مباشر وبجودة عالية، ويرجح أن تنتهي المباراة لصالح نادي الزمالك.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر بتاريخ 07-03-2023 دوري أبطال إفريقيا البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والترجى التونسى اليوم في  دورى أبطال افريقيا اليوم وحرصا من بوابة دار الهلال في تقديم كل ما يهم القراء نقدم من خلال السطور التالية البث المباشر للمباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

ويأتي موعد مباراة الزمالك ضد الترجي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر بتاريخ 07-03-2023 دوري أبطال إفريقيا جاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- سيد عبد الله نيمار- سيف جعفر- أحمد السيد زيزو- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الترجي المتوقع ضد الزمالك

جاء تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفيه.

خط الدفاع: رائد بوشنبية – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – أمين بن حميدة.

خط الوسط: غيلان الشعلالي – صابر بوغرين – محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أنيس البدري – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني.

الزمالك الزمالك أمام الترجي الزمالك ضد الترجي الزمالك ضد الترجي مباشر الزمالك لايف الزمالك مباشر الزمالك مباشر اليوم الزمالك والترجي الزمالك والترجي بث مباشر الزمالك والترجي مباشر اهداف مباراة الزمالك والترجي الترجي بث مباشر بث مباشر الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك والترجي بث مباشر مباراة الزمالك والترجي تشكيل مباراة الزمالك أمام الترجي ماتش الزمالك والترجي مباراة الزمالك والترجي مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشرة مباراة الزمالك اليوم مباشرة الان مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي مباراة الزمالك مباشر مباراة الزمالك والترجى بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك الان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الان مشادة مباراة الزمالك والترجي مواجهات الزمالك والترجي موعد مباراة الزمالك والترجي نتيجة مباراة الزمالك والترجي
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. تقارير تكشف عن العقوبات القاسية على لاعبي مانشستر يونايتد بعد الهزيمة أمام ليفربول

5 قنوات مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. سبب تغيير مروان عطية بين شوطي لقاء الأهلي والمقاولون العرب

بث مباشر الزمالك والترجي يلا شوت yalla shoot يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم

بعد فوز الهلال.. 3 سيناريوهات تؤهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت Youtube الأهلي | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري | ماتش Al Ahly اليوم

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023 في الشوط الأول