يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في إياب دوري ابطال افريقيا.. Yalla shoot

مباراة الزمالك والترجي التونسي يلا شوت Zamalek SC vs Esperance لايف، ويترقب عشاق ومتابعي دوري أبطال إفريقيا مباراة الزمالك والترجي التونسي في دور المجموعات، حيث يلتقي الفريقين ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا تعرف ضمن المقال التالي على موعد مباراة الزمالك والترجي، واليك ابرز تفاصيل المواجهه المرتقبة.

مباراة الزمالك والترجي التونسي يلا شوت

تنطلق مباراة الزمالك ضد الترجي بتاريخ 2023/3/7 حيث يصادف يوم الثلاثاء، ويقام اللقاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية، لذلك إليك توقيت المباراة:

مصر: 9 مساءً.

الإمارات: 11 مساءً.

السعودية: 10 مساءً.

بلاد الشام: 10 مساءً.

تونس: 8 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

تستطيع مشاهدة مباراة الزمالك والترجي عبر إضافة تردد (Frequency) القناة الناقلة للبطولة إلى جهاز الاستقبال لديك، لذا تعرف معنا على تردد القناة الناقلة:

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أين يمكنني مشاهدة مباراة الزمالك والترجي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك والترجي عبر قناة beIN Sports 4 HD.

من هو حكم مباراة الزمالك والترجي؟

سيدير مباراة الزمالك ضد الترجي الكاميروني نيجوا بلايز يوڤي.

كم نتيجة مباراة الزمالك والترجي التونسي المتوقعة؟

يتوقع أن تنتهي مباراة الزمالك والترجي التونسي بنتيجة 1-0 لصالح نادي الزمالك.

ختامًا تعرفنا إلى موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وأبرز القنوات الناقلة للمواجهة التي تمكنك من مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي مباشر وبجودة عالية، ويرجح أن تنتهي المباراة لصالح نادي الزمالك.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر بتاريخ 07-03-2023 دوري أبطال إفريقيا البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والترجى التونسى اليوم في دورى أبطال افريقيا اليوم وحرصا من بوابة دار الهلال في تقديم كل ما يهم القراء نقدم من خلال السطور التالية البث المباشر للمباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

ويأتي موعد مباراة الزمالك ضد الترجي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر بتاريخ 07-03-2023 دوري أبطال إفريقيا جاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- سيد عبد الله نيمار- سيف جعفر- أحمد السيد زيزو- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الترجي المتوقع ضد الزمالك

جاء تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفيه.

خط الدفاع: رائد بوشنبية – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – أمين بن حميدة.

خط الوسط: غيلان الشعلالي – صابر بوغرين – محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أنيس البدري – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني.