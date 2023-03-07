نتيجة مباراة الهلال ضد القطن في دوري أبطال إفريقيا 2023 يبحعنها ملايين مشجعي النادي الأهلي، حيث تريد الجماهير معرفة نتيجة مباراة الهلال ضد القطن في دوري أبطال إفريقيا 2023، لمعرفة فرص الأهلي للتأهل للدور 16، لان مجموعة الأهلي تشمل الهلال السوداني والقطن الكاميروني، صن داونز.

خاصة أن النادي الأهلي حقق فوزًا وحيدًا في الجولات الماضية، وكان أمام القطن الكاميروني، وفيما يلي نستعرض معكم نتيجة مباراة الهلال ضد القطن في دوري أبطال إفريقيا 2023.

نتيجة مباراة الهلال ضد القطن في دوري أبطال إفريقيا 2023

وعن نتيجة مباراة الهلال ضد القطن في دوري أبطال إفريقيا 2023، حققق الهلال السوداني فوزًا مهمًا في مسيرته بدور مجموعات دوري الأبطال.

حيث فاز الهلال السوداني على ملعبه بنتيجة هدفين نظيفين أمام القطن الكاميروني الذي خسر جميع مبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثنائية الهلال ضد القطن اليوم لاعب الوسط الغاني ديفيد أباجنا في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، والمهاجم الكونغولي ليليبو ماكابي من ضربة جزاء في الدقيقة 81.

ويعتبر انتصار الهلال على القطن هو الثاني تواليًا، ليصل إلى الانتصار الثالث على التوالي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وارتقى الهلال إلى صدارة ترتيب المجموعة النارية برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، مقابل 7 نقاط لصن داونز من 3 مباريات، و4 نقاط للنادي الاهلي، في حين بقي رصيد القطن خاليًا من النقاط ليودع البطولة بشكلٍ رسمي قبل جولتين من النهاية.

وستحدد مباراة الاهلي ضد صن داونز في جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل 11 مارس، معالم المجموعة بشكل كبير.

ويستقبل الهلال نظيره صن داونز في السودان في الجولة الخامسة، في حين سيرحل الاهلي إلى الكاميرون لمواجهة القطن.

بدأت مباراة الهلال والقطن من الحكم المغربي “رضوان جيد”، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والخرطوم، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.