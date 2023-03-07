يلا شوت تويتر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يوتيوب اليوم في دوري الابطال| مباراة الزمالك مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا Zamalek vs Esperance Tunis بث مباشر يلا شوت والقنوات الناقلة، حيث لا يوجد بديل أمام الفارس الابيض عن تحقيق الفوز بالمباراة الصعبة والمرتقبة، التي من المنتظر أن تجمعه بضيفه الترجي الرياضي التونسي على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

إثر تأزُّم موقف الزمالك نتيجة حصوله على نقطة وحيدة في مشواره بمجموعته، بعد هزيمتيه أمام شباب بلوزداد الجزائري والترجي وتعادله مع المريخ السوداني، بجانب أن اللقاء يطغى عليه الطابع الثأري، عقب خسارة الفريق الأبيض أمام ممثل تونس الملقب بفرقة باب سويقة بهدفين دون رد في الذهاب على ستاد حمادي العقربي برادس، في الجولة الماضية من عمر منافسات المجموعة.

ترتيب مجموعة الزمالك في بطولة دوري الأبطال الإفريقى

يعتلي الترجي التونسى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السوداني وصيفًا بـ4 نقاط، ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، وأخيرًا الزمالك في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

1 - الترجي التونسي في المركز الأول برصيد 9 نقاط

2 - المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط

3 - شباب بلوزداد الجزائري في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط

4 - الزمالك في المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى بطولة دورى الأبطال الإفريقى

يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء 7 مارس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في دورى أبطال إفريقيا

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الإفريقية، كما تنقل قناة تايم سبورت الأرضية المباراة بتعليق مؤمن حسن.

طاقم تحكيم كاميرونى يدير مباراة الزمالك والترجى التونسى

يدير مباراة الزمالك والترجى الحكم الكاميروني نيجوا بلايز يوڤين حكم ساحة، ويعاونه مواطنوه إلڤيس چووي حكم مساعد أول ورودريچو مابيلي حكم مساعد ثانٍ وأنتوني ماكس حكم رابع.

ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله محمد، ويراقب الحكام الجزائري محمد بنوزه، وكيلي موكومواندا منسقة عام المباراة من رواندا، وندوا كريستيان منسق أمني من الكاميرون.