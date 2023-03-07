ads

يلا شوت تويتر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يوتيوب اليوم في دوري الابطال| مباراة الزمالك مباشر

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي فى دوري أبطال إفريقيا Zamalek vs Esperance Tunis بث مباشر يلا شوت والقنوات الناقلة، حيث لا يوجد بديل أمام الفارس الابيض عن تحقيق الفوز بالمباراة الصعبة والمرتقبة، التي من المنتظر أن تجمعه بضيفه الترجي الرياضي التونسي على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

إثر تأزُّم موقف الزمالك نتيجة حصوله على نقطة وحيدة في مشواره بمجموعته، بعد هزيمتيه أمام شباب بلوزداد الجزائري والترجي وتعادله مع المريخ السوداني، بجانب أن اللقاء يطغى عليه الطابع الثأري، عقب خسارة الفريق الأبيض أمام ممثل تونس الملقب بفرقة باب سويقة بهدفين دون رد في الذهاب على ستاد حمادي العقربي برادس، في الجولة الماضية من عمر منافسات المجموعة.

ترتيب مجموعة الزمالك في بطولة دوري الأبطال الإفريقى

يعتلي الترجي التونسى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السوداني وصيفًا بـ4 نقاط، ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، وأخيرًا الزمالك في المركز الرابع بنقطة وحيدة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر 

1 - الترجي التونسي في المركز الأول برصيد 9 نقاط

2 - المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط

3 - شباب بلوزداد الجزائري في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط

4 - الزمالك في المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة

 

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى بطولة دورى الأبطال الإفريقى

يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء 7 مارس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك في دورى أبطال إفريقيا

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك في دوري أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الإفريقية، كما تنقل قناة تايم سبورت الأرضية المباراة بتعليق مؤمن حسن.

 

طاقم تحكيم كاميرونى يدير مباراة الزمالك والترجى التونسى

يدير مباراة الزمالك والترجى الحكم الكاميروني نيجوا بلايز يوڤين حكم ساحة، ويعاونه مواطنوه إلڤيس چووي حكم مساعد أول ورودريچو مابيلي حكم مساعد ثانٍ وأنتوني ماكس حكم رابع.

ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله محمد، ويراقب الحكام الجزائري محمد بنوزه، وكيلي موكومواندا منسقة عام المباراة من رواندا، وندوا كريستيان منسق أمني من الكاميرون.

الزمالك الزمالك أمام الترجي الزمالك ضد الترجي الزمالك ضد الترجي مباشر الزمالك لايف الزمالك مباشر الزمالك مباشر اليوم الزمالك والترجي الزمالك والترجي بث مباشر الزمالك والترجي مباشر اهداف مباراة الزمالك والترجي الترجي بث مباشر بث مباشر الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك والترجي بث مباشر مباراة الزمالك والترجي تشكيل مباراة الزمالك أمام الترجي ماتش الزمالك والترجي مباراة الزمالك والترجي مباراة الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشرة مباراة الزمالك اليوم مباشرة الان مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي مباراة الزمالك مباشر مباراة الزمالك والترجى بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك الان مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الان مشادة مباراة الزمالك والترجي مواجهات الزمالك والترجي موعد مباراة الزمالك والترجي نتيجة مباراة الزمالك والترجي
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. تقارير تكشف عن العقوبات القاسية على لاعبي مانشستر يونايتد بعد الهزيمة أمام ليفربول

5 قنوات مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. سبب تغيير مروان عطية بين شوطي لقاء الأهلي والمقاولون العرب

بث مباشر الزمالك والترجي يلا شوت yalla shoot يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم

بعد فوز الهلال.. 3 سيناريوهات تؤهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك أمام الترجي في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت Youtube الأهلي | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري | ماتش Al Ahly اليوم

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023 في الشوط الأول