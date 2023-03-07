نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023 في الشوط الأول يبحث عنها الكثير من مشجعي كرة القدم الغير قادرين على متابعة المباراة من خلال شاشة التلفزيون أو البث المباشر من الإنترنت، نظرًا لإنشغالهم في أعمالهم.

لذا سقندم لكم فيما يلي نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023 في الشوط الأول وملخصه.

نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023 في الشوط الأول

وعن نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023 في الشوط الأول، انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وفيما يلي ملخص الشوط الأول وحتى الدقيقة 65.

ق3: جووول على معلول من ضربة جزاء سريعة احتسبت للأهلي

ق15: محاولات من جانب المقاولون العرب وتسديدة من الناحية اليمنى بعيدة عن مرمى الأهلي

ق21: جوووول للأهلي بعد انطلاقة من محمد هانى لعب كرة اصطدمت بالمدافع فاروقا نور الدين ودخلت هدفا للاهلي

ق28: أرسل المقاولون الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها ياسر إبراهيم من أمام المرمى

ق39:انحصار للكرة فى وسط الملعب ولا فرص على المرميين

ق43: أوكلى يسجل هدفًا برأسية في مرمى الشناوى لتصبح النتيجة 2-1

ق53: محاولات هجومية حمراء وتراجع من المقاولون

ق54: ستروزا يلعب عرضية يخرجها عبد المنعم ركنية

ق57: خطأ من أوكلى على ديانج وفاول للنادي الأهلي وكرة ضعيفة لا تسفر عن شىء

ق64: محاولات للاهلي للاختراق من العمق وتمركز دفاعي قوى من المقاولون

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد قندوسي، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو.

خط الهجوم: شادي حسين.

تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي