يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز Yalla Shoot كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ، تحت شعار لا بديل عن الفوز، يخوض فريق الزمالك مباراة غاية في الأهمية والقوة عندما يلتقي الزمالك ضد الترجي الليلة في الجولة الرابعة من دورالمجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا

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مباراة نادي الزمالك والترجي التونسي في دورى أبطال إفريقيا الترجى، باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات. - صورة أرشيفية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز Yalla Shoot كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك اليوم



ستنقل قناة بي إن سبورتس مباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري الأبطال في المنطقة، وأعلنت إدارة القناة أن حسن العيدروس سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الزمالك والترجي

فيما ستنقل قناة أون تايم سبورتس الارضية مباراة الزمالك والترجي على قناتها المفتوحة

ملعب مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال افريقيا

يستضيف ملعب ستاد برج العرب في الأسكندرية مباراة الزمالك ضد الترجي الليلة في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا والمقرر لها عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

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مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري - صورة أرشيفية

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

من المنتظر أن يلعب فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بتشكيل هجومي حيث لا بديل أمام الزمالك إلا الفوز، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي مكونًا من

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حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أشرف روقا، أحمد مصطفي زيزو، بلحاج

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي

مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري - صورة أرشيفية

ترتيب الزمالك في المجموعة قبل مباراة الزمالك والترجي

يمتلك الزمالك نقطة واحدة من تعادل وحيد أمام المريخ السوداني، ويتصدر الترجي قمة المجموعة يليه فريق المريخ السوداني برصيد 4 نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط وأخيرًا الزمالك

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موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري الأبطال

يلتقي الزمالك ضد الترجي عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي