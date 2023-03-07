مسلسلات رمضان 2023 الخليجية يبحث عنها ملايين محبي الدراما الخليجية في الوطن العربي، لذا سنقدم لكم عبر السطور التالية قائمة مسلسلات رمضان 2023 الخليجية.

قائمة مسلسلات رمضان 2023 الخليجية

لا يتوقف البحث عن قائمة مسلسلات رمضان 2023 الخليجية، مع اقتراب انطلاق موسم رمضان الدرامي 2023، وفيما يلي قائمة مسلسلات رمضان 2023 الخليجية.

مسلسل طاش ما طاش 19 رمضان 2023

نجح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، في إقناع فريق المسلسل السعودي "طاش ما طاش" بعمل جزء جديد، يعرض في رمضان 2023.

ويعد المسلسل من أشهر الأعمال الدرامية في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وبدأ إنتاجه عام 1992، وتحمست الشركة المنتجة لتقديم 18 جزءا من العمل بسبب نجاحه اللافت، وفي عام 2011 تم عرض الجزء رقم 18 والأخير.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حدثت المفاجأة عندما نشر المستشار تركي آل الشيخ، صورة تجمع بين بطلي العمل، الفنان ناصر القصبي، والفنان عبدالله السدحان عبر حسابه على موقع تويتر، وأرفقها بتعليق قصير، أكد خلاله عودة مسلسل "طاش ما طاش" وبدأ تصوير الجزء 19 للعرض في رمضان 2023.

مسلسل "طاش ما طاش 19" بطولة ناصر القصبي، عبدالله السدحان، يوسف الجراح، فهد الحيان، وغيرهم من الفنانين ومن إحرج محمد القفاص.



مسلسل "غسيل" رمضان 2023

"غسيل" يعد من أهم مسلسلات شهر رمضان 2023، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويدخل مسلسل غسيل ضمن الأعمال القصيرة داخل سلسلة مسلسلات خليجية في رمضان 2023، إذ يتألف من 8 حلقات فقط معتمدًا على تقنية الفلاش باك التي تضفي لمسة الإثارة والغموض على أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل رمضان الجديد، شجون الهاجري، وعبد الله بوشهري، وزينب أحمد، وعبد الله عبدالرضا، وزهرة الخرجي، ومسلسل "غسيل" من تأليف فهد العليوة، وإخراج أحمد عبد الواحد.

مسلسل "قرة عينك" رمضان 2023

مسلسل "قرة عينك" يسجل أول تعاون بين المخرج سعود بوعبيد، والفنانة حياة الفهد، وتدور أحداثه في إطار لايت، كوميدي.

وكشفت الفنانة الكبيرة حياة الفهد عن تفاصيل المسلسل في عدة تصريحات صحفية قائلة: "المسلسل اجتماعي إنساني، تتخلله بعض المواقف الكوميدية.

وأكدت أن القصة واقعية والموضوع إنساني، وتدور أحداثه حول امرأة يتم حبسها ظلما، وتظهر براءتها بعد 30 عامًا، وعندما تخرج من السجن تجد جميع الأبواب مغلقة أمامها.

"قرة عينك" ينتمي إلى قائمة مسلسلات كويتية جديدة 2023، ويشارك في بطولته بجانب الفنانة الكبيرة حياة الفهد، نخبة من أبرز نجوم التمثيل في العالم العربي، أبرزهم بشير الغنيم، وسعاد علي، وبثينة الرئيسي، وعبدالعزيز النصار، وريم عبدالله، ومحمد الدوسري، وحصة النبهان، وسيعرض المسلسل في سباق رمضان الدرامي 2023.



مسلسل "ملح وسمرة" رمضان 2023

يعد مسلسل "ملح وسمرة" من أبرز الأعمال الكويتية، التي تشارك في سباق شهر رمضان الدرامي.

ويشارك في بطولة هذا العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما الخليجية مثل الفنانة الكويتية هدى حسين، وجمال الردهان، وفاطمة الصفي، وعبدالله البلوشي، ومنيرة محمد، ونوف سلطان، وسحر حسين، والمسلسل من إخراج علي العلي، وتأليف حمد الرومي.

مسلسل "حياتي المثالية" رمضان 2023

ومن الأعمال المهمة في رمضان 2023، مسلسل "حياتي المثالية" وهو عمل درامي كويتي من إخراج سائد بشير الهواري، وتأليف مريم الهاجري، وبطولة خالد أمين، وفوز الشطي وأحمد إيراج، وفهد باسم، وإيمان الحسيني، وفوز عبدالله.

مسلسل "مجاريح" رمضان 2023

آخر المسلسلات الكويتية التي تشارك في سباق رمضان 2023، مسلسل "مجاريح" وتدور أحداث المسلسل الكويتي "مجاريح" في إطار اجتماعي، وهو من إخراج عيسى ذياب، وتأليف جمال سالم.

ويضم مسلسل "مجاريح" مجموعة متميزة من نجوم الدراما الخليجية ومنهم سعاد عبدالله، أسمهان توفيق، هند البلوشي، هنادي الكندري، عبدالإمام عبدالله.