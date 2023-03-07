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لينك يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. yalla shoot

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لينك يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا

مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروباالقنوات الناقلة لمباراة بروسيا دورتموند وتشيلسي، ينتظر عدد كبير من جماهير الكرة مباراة تشيلسي امام بروسيا، حيث يتواجه الفريقان في تمام الساعة العاشرة مساءًا، ويمكنك ان تتابع المباراة من خلال مجموعة كبيرة من القنوات المفتوحة والمشفرة، والتي ستقوم بنقل المباراة مجانا على النايل سات والاقمار المختلفة، تعرف على طريقة مشاهدة مجانًا.

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يواجه اليوم الثلاثاء فريق تشيلسي نظيره بوروسيا دورتموند  ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

توقيت مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا:

تلعب مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا:

مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

للمشاهدة أَضغط علي تشيلسي وبوروسيا دورتموند بث مباشر

 

للمشاهدة أَضغط علي تشيلسي وبوروسيا دورتموند بث مباشر

مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تقوم قناة beIN Sports 2 HD Premium بنقل أحداث المباراة

تشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ميندى.
الدفاع: ازبيليكويتا، تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالي، ريس جيمس.
الوسط: كانتى، جورجينيو، ألونسو.
الهجوم: مونت، سترلينج، هافيرتز.

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