يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليومzamalek vs taraji live

مباراة الزمالك والترجي التونسي مباشرZamalek vs Esperance Tunis .. الزمالك مباشر يترقب عشاق ومحبو القلعة البيضاء موعد انطلاق لقاء هام يجمع الزمالك والترجي التونسي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا 2022.

يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز ولا بديل له عنه حتى يستعيد فرصه في الصعود من دور المجموعات والتأهل إلى دور الثمانية.

ويقدم موقع “الأسبوع” تغطية خاصة للقنوات المفتوحة وترددها المنتظر أن تذيع مباراة الزمالك والترجى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا المقرر لها اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023. والمقرر لها ستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي فى بطولة دورى أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي مباشر.. الزمالك مباشر تذاع مباراة الزمالك والترجي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا 2023، والمقرر لها اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش المصرى بمدينة برج العرب بالإسكندرية عبر القنوات التالية.

بي إن سبورت 4 بصوت المعلق خليل البلوشي، Time sport بصوت المعلق مؤمن حسن وسط أتسديو تحليلى يتضمن مجموعة من نجوم الكرة لتحليل اداء الفريق الأبيض على مدار اللقاء، خاصة أن المباراة تُعتبر مصيرية للزمالك ولا بديل عن الفوز بها واقتناص النقاط الثلاثة.

فى الوقت ذاته هناك بعض القنوات التى حصلت على حقوق بث المباراة بالمجان، وتمثلت فى تردد قناة ليبيا الأحرار HD الجديد

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اسم القناة: Libya Al Ahrar TV.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023

أسم القناة: ETV Mezinagna.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: SD.

تردد قناة أرينا الرياضية Arena Sport

يمكن مشاهدة مباريات دوري ابطال افريقيا مجانًا من خلال قنوات أرينا الرياضية واستقبال ترددها من خلال الآتي:

أسم القناة: Arena Sport TV.

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11512.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة IRIB Varzesh الإيرانية على بدر سات

أسم القناة: IRIB Varzesh TV.

القمر الصناعي: BadrSat.

التردد: 11881.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة CBC Sport HD الجديد 2023

كما يمكن استقبال سي بي سي الرياضية الجديد على القمر الصناعي أذربيجان سات من خلال البيانات التالية:

اسم القناة: CBC Sports TV.

القمر الصناعي: Azercpace Sat.

التردد: 11135.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وهناك قنوات أخرى تونسية مثل القناة الرياضية التونسية، وترددها 11726، وسوريا سبورت وترددها 10986.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا

يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء 7 مارس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.